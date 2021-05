Suben el trigo y el maíz en el cierre de la semana

Cierre de semana con una menor actividad generalizada e incrementos para el los valores del trigo y del maíz de la campaña actual.

En la jornada de hoy, se contó con un menor número de ofrecimientos abiertos en la plaza local. Esto resultó en una leve merma en la dinámica comercial en términos generales. En cuanto a cotizaciones, los mercados del trigo y del maíz presentaron valores entre estables y superiores a los del jueves para la cosecha actual, mientras que para la soja se dieron valores por debajo de la rueda previa. El mercado del maíz mantuvo un buen número de compradores y ofrecimientos, mientras que en el trigo se destacó nuevamente un menor interés en las ofertas abiertas de la próxima campaña. Por último, la soja, contando con un menor dinamismo comercial, acotó marginalmente el abanico de posibilidades para la concertación de negocios.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago presentó ajustes alcistas para los futuros de los principales commodities agrícolas. El trigo operó con leves incrementos debido a la continuación del clima seco en las Planicies estadounidenses. No obstante, el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas morigeró las subas. El maíz ajustó con aumentos como consecuencia de la robusta demanda de China, mientras que la sequía dificulta las campañas productivas de Estados Unidos y Brasil. Finalmente, la soja finalizó la semana con alzas, siendo consecuencia de un efecto contagio de los incrementos del maíz. Asimismo, también apuntala las cotizaciones la persistencia de la firme demanda interna de soja de Estados Unidos para su procesamiento.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 93,3600 / 93,5600; + 0,06% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 1.463.050 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.077.796 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

SOJA

En el mercado de soja, se presentó un menor número de ofertas abiertas. En el mercado de la soja por la entrega con descarga y contractual, las mejores ofertas abiertas de compra se dieron sobre el final de la jornada, ubicándose en los US$ 330/t, resultando en un descenso de US$ 2/t respecto a la rueda del jueves. No obstante, no se descarta la posibilidad de mejoras. Respecto a las propuestas por fijaciones, también se ofertaron US$ 330/t en el día de hoy.

Por la entrega diferida de la oleaginosa, únicamente se realizaron ofrecimientos para la entrega en junio. Esta posición registró una merma de US$ 7/t respecto al jueves, ubicándose en los US$ 328/t. Nuevamente, no se descarta l posibilidad de mejoras en esta posición.

GIRASOL

En el mercado del girasol, las ofertas por la oleaginosa disponible no presentaron variaciones, con lo cual se ubicaron nuevamente en US$ 430/t. De manera similar, la posición con descarga entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, se mantuvo en US$ 350/t.

TRIGO

En el mercado de trigo, se mantuvieron las ofertas en el segmento disponible aunque se observó un menor número de posiciones abiertas de compra, principalmente las correspondientes a la próxima cosecha.

Por trigo con descarga inmediata la oferta abierta se ubicó en US$ 215/t. Dicho valor se mantuvo para la descarga entre mayo y julio, manteniendo valores similares a la rueda previa. Por la entrega entre agosto y octubre, las ofertas también se encontraron en los US$ 215/t, representando un incremento de US$ 5/t para estas posiciones. No obstante, la entrega en noviembre alcanzó los US$ 205/t, lo que resulta en una caída de US$ 10/t respecto a la rueda previa.

Por mercadería de la próxima cosecha, entregada entre diciembre de 2021 y enero de 2022 se ubicó en los US$ 205/t, US$ 5/t por debajo de los ofrecimientos de ayer. Asimismo, nuevamente se destacó la ausencia de ofertas para segmentos más alejados.

MAÍZ

En el mercado de maíz se contó con un buen número de compradores activos y se dio un mayor número de ofrecimientos abiertos. El maíz de la actual campaña presentó aumentos para buena parte de las posiciones abiertas.

Por maíz con entrega inmediata y contractual, la mejor oferta alcanzó los US$ 220/t, superando en US$ 5/t los ofrecimientos de ayer. Además, las ofertas para el tramo que va desde mayo a septiembre también alcanzaron los US$ 220/t, lo que implica un aumento de US$ 5/t para las posiciones de mayo a julio y de US$ 10/t para los meses de agosto y septiembre. Luego, el tramo de negociación de octubre a diciembre arribó a US$ 215/t, ubicándose US$ 5/t por encima de los valores alcanzados durante la rueda previa.

Por último, en cuanto al segmento de la próxima campaña, se tuvieron ofertas alcistas. Por la entrega del cereal entre marzo y mayo del 2022 se ofrecieron US$ 190/t, resultando en un aumento de US$ 10/t entre ruedas. Además, se ofrecieron US$ 180/t para la entrega entre junio y julio del dicho año, superando las ofertas que se realizaron a final de la semana pasada.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.



Por Luis Ciucci