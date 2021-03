Suben la soja y el maíz en el mercado de granos

En la jornada de hoy el mercado de granos presentó valores de compras alcistas por soja y maíz, y caída en la oferta disponible por girasol.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con subas. Los futuros de soja finalizaron con ganancias, ante la continua sobrecarga de los puertos brasileros producto de la exitosa cosecha brasilera, los contratos de maíz cerraron con subas, ante la demora en la plantación del cereal en Brasil, y los futuros de trigo ajustaron con alzas, ante las importantes inundaciones en Australia, de tal magnitud, pudiendo llegar a deteriorar las líneas ferroviarias que transportan trigo a los puertos.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 335.3/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 328/t contractual, y con descarga en Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t Mayo, y U$S 205/t Junio.

- Por maíz, U$S 200/t disponible, y U$S 195/t Junio.

- Por girasol, U$S 450/t disponible.

- Por sorgo, U$S 230/t entrega Mayo, y U$S 200/t Junio´22.

Por Luis Ciucci