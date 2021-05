Suben las ofertas en el mercado de granos local

En la jornada de hoy, la plaza local mostró un nivel de actividad estable y con una tendencia al alza en sintonía con el mercado de referencia en Estados Unidos. Por trigo, se logró mantener el abanico de ofertas de compra, aunque con menos compradores activos. En cuanto al maíz, destacaron importantes subas en el conjunto de posiciones de la campaña actual y alzas más discretas para los tramos del próximo ciclo comercial. Por último, la soja operó al alza en los tramos cortos de negociación siguiendo la tendencia general del mercado. No obstante, no hubo ofertas abiertas para descargar en la próxima campaña a diferencia de la rueda previa.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago culminó al alza entre los principales cultivos, debido fundamentalmente a compras técnicas y de oportunidad. El trigo, logró una recuperación luego de las caídas de ayer, con las Planicies del norte atravesando una importante sequía, lo cual pone en duda al trigo de primavera recientemente sembrado. El maíz obtuvo ganancias superiores al 6% debido a compras técnicas, al tiempo que las ventas externas estadounidenses se mantienen sólidas. Por último, la soja alcanzó mejoras en sus cotizaciones luego de alcanzar mínimos en un mes la rueda de ayer, apuntalada por el maíz principalmente.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,3300 / 94,5300; + 0,05% respecto al cierre anterior.

Rofex.

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 618.321 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.819.231 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

SOJA

En la jornada de hoy, se obtuvieron mejoras en las cotizaciones en sintonía con el mercado de Chicago. No obstante, no hubo ofertas abierta para la nueva campaña comercial a diferencia de la rueda previa.

Por soja para fijaciones, se ofrecieron de forma generalizada sobre el final de la rueda de negocios US$ 345/t, US$ 5/t por encima de la jornada de ayer. En pesos, esta oferta fue de $ 32.545/t. Por soja para entrega en los meses de junio y julio, la oferta abierta fue de US$ 342/t, implicando una suba de US$ 7/t respectivamente.

GIRASOL

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por girasol.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo hubo menos compradores activos, aunque se mantuvo un buen abanico de ofertas abiertas de compra. En cuanto a los valores ofrecidos, destacaron las subas generalizadas en sintonía con el mercado de referencia en Estados Unidos.

Por trigo con descarga inmediata se ofrecieron $ 18.500/t, mientras que en divisa extranjera US$ 220/t. Por su parte, la posición contractual arribó a un valor superior en moneda local con $ 19.000/t respectivamente.

En cuanto al segmento julio se alcanzó los US$ 220/t, implicando un alza de US$ 15/t entre ruedas. Con la posición agosto en US$ 210/t, también por encima de la rueda previa.

Respecto a los tramos de negociación de la próxima cosecha, el tramo entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 se ubicó en US$ 205/t. Mientras que el mes de marzo alcanzó los US$ 206/t. De esta forma, dicho conjunto de posiciones obtuvo mejoras generalizadas respecto a la rueda previa.

MAÍZ

En el mercado del maíz se observó un buen nivel de actividad aunque concentrado en menos compradores pujando por el cereal. Por otro lado, destacaron las correcciones al alza en algunas posiciones abiertas de compra al tiempo que en Chicago se consolidaba una sesión alcista.

Por maíz con entrega inmediata y contractual, la oferta alcanzó los US$ 213/t, US$ 18/t por encima de la rueda previa. Por maíz con entrega desde el mes de julio hasta el mes de noviembre, las ofertas se ubicaron en US$ 215/t. Ello implicó importantes subas respecto al día de ayer.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, se ofrecieron US$ 180/t por maíz con entrega entre marzo y mayo, US$ 5/t por encima de la jornada previa. Para la entrega entre junio y julio la oferta aumentó también US$ 5/t hasta los US$ 170/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci