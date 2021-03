Suben los precios de la soja y el maíz en el mercado de granos

En la rueda de negocios del día de la fecha, tuvimos ofertas de compra entre estables y alcistas en la plaza doméstica, con los negocios de soja y maíz concentrando la atención de los operadores, a medida que comienza a desarrollarse la cosecha de la gruesa 2020/21 en nuestro país.

Tuvimos mejoras en las ofertas de compra por estos dos productos, tanto para la entrega inmediatas como por las entregas diferidas. Destacó el segmento de maíz julio, con una oferta de compra muy por encima de las jornadas anteriores. El mercado de trigo quedó prácticamente desierto, con poco interés por parte de la exportación en cerrar negocios. Por último destacó una mejora en la oferta por sorgo de próxima campaña.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago cerró con saldo dispar. Los futuros de trigo anotaron caídas cercanas al 2% para su contrato más cercano, en una jornada marcada por tomas de ganancias y por mejoras en las perspectivas productivas para los Estados Unidos.

Los futuros de maíz registraron ligeras subas, por las preocupaciones sobre la cosecha de segunda en Brasil, ante las demoras de plantación fruto del atraso de cosecha de la soja. Los futuros de soja anotaron subas en la jornada, producto de buenas ventas semanales de los Estados Unidos anunciados por USDA en la jornada.

Tipo Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 90,5800 / 90,7800; +0,07% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 277.363 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.880.428 lotes

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, tuvimos buena concurrencia de compradores en el mercado de soja, aunque con pocos ofreciendo la entrega inmediata. La oferta fue mejorando con el correr del día, anotando una suba entre ruedas.

Por soja con entrega inmediata hasta el 31 de marzo y para fijaciones, la oferta alcanzó los US$ 330/t, US$ 2/t por encima de la rueda del miércoles. La oferta en pesos alcanzó los $ 29.900/t para fijaciones.

Para las entregas entre abril y mayo, la oferta también alcanzaba los US$ 330/t, registrando una mejora entre jornadas.

GIRASOL

En el mercado de girasol, la oferta para la entrega disponible se ubicó en US$ 450/t, sin variaciones con respecto a la jornada de ayer. Esta misma oferta se mantenía para la entrega hasta el 31 de marzo.

Mercado de los Cereales

TRIGO

El mercado de trigo quedó prácticamente desierto en la jornada de hoy, con pocas ofertas de compra por parte de la exportación, que se concentraron en los segmentos de la campaña corriente, sin registrarse ofertas para la nueva campaña.

Por trigo con entrega entre abril y mayo, la oferta abierta de compra alcanzó los US$ 215/t, cuatro dólares por encima de ayer.

MAÍZ

El mercado de maíz se mostró dinámico en la jornada, con mejoras durante el transcurso de la rueda, y ofertas de compra que llamaron la atención de los oferentes.

Por maíz con entrega inmediata, se ofrecieron US$ 192/t, dos dólares por encima del miércoles. Esta misma oferta se mantenía para la entrega en abril. No se descarta la posibilidad de alguna mejora en estas posiciones. Para la entrega en mayo, la oferta alcanzó US$ 195/t, US$ 5/t por encima de ayer.

En cuanto al maíz tardío, se ofrecieron US$ 193/t por el cereal con entrega en junio, US$ 7/t por encima del jueves. Destacó una oferta por maíz con entrega en el mes de julio en US$ 195/t, abierta por un comprador promediando la rueda por volumen limitado, y luego retirada del mercado.

Por otro lado, destacó un alargamiento en el abanico de posibilidades de entrega, con condiciones que llegaban hasta el mes de diciembre.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la rueda de hoy, se ofrecieron US$ 180/t por sorgo con descarga entre el 15 de abril y el 15 de mayo del 2022, US$ 5/t por encima de ayer.