Subsidios energéticos: prevén dificultad para llevar a cabo el recorte fijado con el FMI

El acuerdo que el Gobierno firmó con el FMI, fija, entre otros puntos, un recorte en los subsidios energéticos del 0,6% del PBI en pos de lograr una reducción del déficit fiscal que está planteado en un 2,5% para el 2022. Sin embargo, la suba en los precios internacionales de la energía podría perjudicar la reducción de subsidios que el Gobierno se comprometió a efectuar.

Así también lo admitió el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, días atrás, cuando señaló que los altos precios del petróleo y el gas "podrían dar lugar a diferentes velocidades en la eliminación de los subsidios a la energía, lo que inminentemente provocaría un aumento en las tarifas de electricidad".

En diálogo con Ecos365, Cristián Bergmann, Licenciado en Administración de Empresas y consultor independiente especializado en Energía, señaló que el fuerte aumento en el déficit energético que se pronostica para los próximos meses, haría muy dificultoso el plan del Gobierno de reducir los subsidios a los sectores más acomodados.

“El año pasado, Argentina gastó cerca de 1500 millones de dólares en la importación de gas natural licuado, con un precio de 8,33 dólares el millón de BTU. Hoy, con un precio que, según analistas, podría establecerse en los 30 dólares o incluso 40 el millón de BTU, ese costo pasaría a más del triple, hablamos de un aumento anual que llevaría al país a requerir entre 4.500 y 6500 millones de dólares. Esta situación va en sentido contrario de reducir los subsidios energéticos”, aseguró Bergmann.

Si este escenario se traslada al precio que pagan los consumidores, el aumento sería imposible de afrontar y esto sin tener en cuenta un efectivo recorte en los subsidios, con un impacto profundo no solo a nivel residencial sino también para las industrias, que ya piensan en un plan de salvataje ante la emergencia que se vive por la faltante y el incremento del gas, tal como publicó Ecos365 días atrás.

El analista consideró que, más allá de la incertidumbre a nivel macroeconómico en el escenario de precios que se desprende de la guerra Rusia Ucrania de fondo, hay un problema nacional relacionado a la falta de soberanía energética, que hace que el país deba ser un importador natural de este insumo.

“La falta de aprovechamiento del insumo que tenemos en algunas cuencas como Vaca Muerta y la imposibilidad de transportar ese gas a los centros de consumo nos llevan, en parte, a esta situación. El Gobierno Nacional lanzó un proyecto de gasoducto que tiende a suplir esta dificultad que hay en la evacuación del gas, pero requiere inversiones por más de 2 mil millones de dólares en un contexto muy poco favorable” señaló Bergmann.

A su vez, señaló que el problema del déficit energético que enfrenta el Gobierno hoy en día también se remonta a una incorrecta implementación de las correcciones necesarias que hizo el Gobierno anterior. "Tiene qué pensarse cuánto del costo de la energía estamos pagando los usuarios residenciales. Si un usuario residencial pagando la factura afronta cerca del 35% del costo de la energía, había que plantearse también la viabilidad de ese esquema", consideró Bergmann.

Cierre de exportaciones al aceite y harina de soja

El domingo se conoció la noticia de que, mediante una comunicación emitida por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que encabeza Javier Preciado Patiño, el Ministerio de Agricultura cerró "hasta nuevo aviso" el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior para la harina y el aceite de soja.

Según consultores, esta decisión está relacionada a un inminente plan del Gobierno de subir las retenciones a estos productos para hacerse de los dólares necesarios para enfrentar los aumentos en la importación de gas. En este sentido, Bergmann consideró que "la solución ante un escenario tan complejo no se resuelve con una sola variable".

"El Gobierno peca de buscar soluciones sobre las consecuencias de los problemas y no sobre las causas. Es real que no tienen tantas acciones sobre la mesa para tomar por el acuerdo con el FMI, ahora, las medidas que atenten, que generen frenos, nuevas trabas, en mi opinión no resuelven el problema y crean numerosos conflictos a futuro como ya se está viendo en el sector agropecuario", señaló el analista energético.

Por el momento, el Gobierno descartó cambios en el trigo y maíz, pero todavía no se sabe qué sucederá con el aceite y la harina de soja. En conferencia, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que: “Se están estudiando medidas", que ninguna es la suba de retención a la producción de maíz, soja y trigo y "que las consecuencias económicas de la guerra ya llegaron a la Argentina y la preocupación del Presidente es detener estas subas de precios que hay entender en un contexto mundial”.