También suben retenciones a biocombustibles: fuerte impacto en Santa Fe

Además de productos derivados de la soja, la suba de retenciones también incluyó al biodiesel, que pasarán de tributar del 29% al 30%. El objetivo es aportar a la implementación de un Fondo de Estabilización del Trigo Argentino.

La cámara que nuclea al sector del biodiesel rechazó enfáticamente la medida, porque además se aplica en momentos que existe un retraso en los precios de venta, que se encuentran en un piso del 20%. Es por eso que ya se venía reclamando una actualización para los meses de abril a junio.

La última revisión de los precios del biodiesel, empleado para el corte obligatorio en gasoil, se produjo en diciembre de 2021, cuando la Secretaría de Energía subió de $131.859 la tonelada a los $143.625 actuales, que es el valor que los fabricantes recibirán durante marzo de este año.

Sin embargo, la cotización internacional de este insumo clave registró entre diciembre y febrero una suba de USD500 la tonelada. Además, con la guerra entre Rusia y Ucrania llegó a superar los USD1.800 la tonelada y en el último cierre en Chicago, se posicionó en USD1.600.

Juan Facciano, director de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), aseveró: "Si bien el sector nuestro no exporta, es una mala noticia para toda la industria, entendemos que esta medida no suma y no tendrá impacto en la recaudación", sostuvo. Y agregó: "Se exportará más producto primario, al no tener un diferencial de retenciones se quita incentivo a la industrialización".

Además, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) no descarta recurrir a la justicia. "Sostenemos la necesidad de promover medidas que alienten las exportaciones con valor agregado en origen y que alienten a industrializar la ruralidad", señaló Víctor Castro, director ejecutivo de la entidad, ante una consulta de este medio.