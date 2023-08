Telecom profundiza su perfil "techco" en el mundo corporativo y pyme

Telecom profundiza su estrategia de transformación de la una "telco" a una "techco" con una batería de tecnologías disponibles y con el objetivo de estar mucho más cerca de sus clientes corporativos y de las pymes en todo el país. Leonardo Coca, director de Negocios B2B de la compañía, en una entrevista con Ecos365 en el marco del evento Telecom Trend Day, que realizó esta semana en en Rosario para grandes y pequeñas empresas, habló sobre sobre todos los cambios y las tendencias emergentes en el mercado.

Con su énfasis en la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la expansión de las capacidades de 5G, Coca explicó cómo Telecom apunta a posicionarse como líder tecnológico en Argentina, donde las telecomunicaciones forman parte de un negocio más integral.

- Con este cambio, no solo de telco a tech-co, sino también de apostar a una mayor cercanía territorial con las empresas, ¿qué relevancia tiene para ustedes el evento en Rosario?

- Puede ser que muchas empresas ya nos conocen, pero muchas no. Porque cualquiera sabe que nosotros vendemos teléfonos móviles, internet y datos, eso no hay que explicárselo a nadie, esto otro hay que ir comunicando, y bueno, y lleva su tiempo. Este tipo de evento lo que nos hace es ayudarnos a acelerar ese proceso. Nos estamos moviendo fuertemente para comunicar todas las novedades. Lo que sí vamos a comunicar ahora, que no se había comunicado, es esto que te decía de la estructura interior, para atender de una forma integral los equipos de ingeniería de preventa, venta, implementación y postventa, para estar más cerca de los clientes.

- En Córdoba estarían centralizando el negocio del interior. ¿Para Rosario, hay alguna novedad de ese estilo?

- Tenemos un gerente que está manejando toda a área de litoral, otro que está manejando Córdoba. Hay una estructura que podemos hablar de una estructura regional de interior. Las estructuras, los ingenieros, todo está regionalizado.

- De las nuevas tecnologías sobre las que avanza la compañía, la que me llamó la atención y que no la tengo tan asociada a Telecom es el tema de la ciberseguridad.

- Nosotros ya hace varios años que estamos trabajando en esto y lo vemos como un tema super importante. Las empresas prefieren descansar en otras que son expertas, que se dedican a esto como podemos ser nosotros. Básicamente, trabajamos en tres líneas de productos. Uno que es todo lo que se llama seguridad de redes. Lo que garantizamos es que tu red sea segura. Después hay toda una área de consultoría, donde ahí tenemos lo que se llama el SOC, que es el centro de ciberseguridad, que ayudamos a las empresas a monitorear como están, analizamos cómo es la vulnerabilidad de la empresa. Y después lo que es la protección de usuario. Cómo entra, cómo accede con sus contraseñas, cuál es la seguridad de los móviles.

Tenemos dos herramientas que están muy buenas, que son herramientas desarrolladas por nosotros, Uno que se llama Cyber Brand Intelligence, que es ver si tu empresa y tu marca está siendo utilizada en internet para robar información. Y la otra apunta a tratar de que los empleados no caigan. Hoy normalmente un 30, 35% terminan cayendo y hacen clic donde no tienen que hacer clic. Y de esos que hacen click por error, el 25% pone las claves. Es un montón. Nosotros lo que hacemos es, tenemos herramientas para capacitar, simular, etcétera, con los empleados, y ese 35 baja al 10. Nunca baja al 0, es muy difícil bajarlo al 0. Pero mitigando enormemente el riesgo, es como se trabaja en ciberseguridad y como en cualquier seguro.

- De todas esas herramientas que describiste ¿qué es lo que más están solicitando hoy en la región de Rosario?

- Te puedo decir que nosotros tenemos unos 40 mil clientes en toda la región del Litoral. Entre el 25 y el 30% de los clientes ya nos contratan alguna de estas soluciones digitales. Es decir ciberseguridad, o Internet de las Cosas, IOT, o soluciones cloud y de infraestructura.

- Algunas empresas, los que me señalan empresarios de la región es que frente a la dificultad de comprar hardware importado y los "nuevos costos" fiscales para los servicios, se aceleró la contratación de servicios en la nube a data centers locales. ¿Cómo lo estás viendo a esa situación de un negocio en constante crecimiento?

-Hay una solución que llamamos de cloud híbrida, que lo que hace es no solo ir y ponerte un equipo en el data center de la empresa, o en nuestro data center sino después también integrarlo con la nube pública, entonces te vas a Azure, te vas a Google Cloud, te vas a AWS, IBM Cloud, Huawei, etc.

También tenemos la nube privada, o sea, una nube similar, es un poco de menor potencia, pero que para muchas empresas argentinas que facturan en pesos y tener los datos locales es super importante, porque las cloud están todas afuera, y algunas empresas quieren los datos en Argentina por temas regulatorios, otros por cuestión de latencia, y quieren una rápida velocidad de respuesta. Tenemos nuestra propia nube. Todo eso que te digo, en el on-premise del cliente, en el data center nuestro, en la nube pública, o en nuestra nube privada, todo eso es lo que llamamos la nube híbrida.

- Otro de los temas que está creciendo mucho es el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo lo están trabajando?

-La inteligencia artificial no es el producto, el producto es donde aplicás la inteligencia artificial. Estamos trabajando con todos nuestros partners, todos están invirtiendo. Te diría que hoy la principal inversión que están haciendo estas empresas es en las herramientas de inteligencia artificial y no es una moda. La inteligencia artificial viene desde hace tiempo y va a seguir creciendo exponencialmente. Tanto Google como Microsoft, como IBM y como Amazon, son partners clave para nosotros en inteligencia artificial.

Internet de las Cosas es censar un montón de información de tu operación y actuar. La decisión sobre cómo actuar normalmente se programaba, se hacían parámetros, había una persona haciéndolo. Cada vez más son algoritmos de inteligencia artificial que aprenden solos y deciden las mejores decisiones. Eso es aplicar inteligencia artificial a IOT.

En la nube todas las soluciones que nosotros le proveemos a nuestros clientes, desde soluciones con chat, soluciones de las mismas herramientas de nube, tienen embebidas algoritmos y machine learning y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial.

Y en ciberseguridad también se usa, por ejemplo, para detectar rápidamente. Hay veces que existen falsas alarmas, parece que es un ataque, pero no es un ataque, era el uso normal de la red o de cómo estaba operando tu infraestructura. Todo eso hoy se está analizando cada vez más con inteligencia artificial para generar detecciones rápidas y evaluar qué es una amenaza y qué no. Con lo cual te diría que estamos con todo en inteligencia artificial aplicándolo en todas las plataformas de soluciones nuestras.

- ¿Cómo viene el tema del 5G?

-Tenemos unas 200 antenas ya de 5G en todo el país. Están operando. Lo que sucede es que hoy no está el espectro de 5G, estamos usando la tecnología de 5G en el espectro de 4G. Todavía no se licitó el espectro de 5G, eso se está viendo a nivel regulatorio, no te puedo dar mucha más información. Es un tema que decidirá el gobierno cuándo licitar ese espectro. Lo que sí te puedo decir es que 5G tiene ciertas promesas. Una promesa es la de mucho mayor ancho de banda, y las velocidades que vos podés transmitir en el espectro de 5G, con tecnología de 5G es muy alta. Otra es muy baja latencia, latencia del orden de milisegundos, que en muchas aplicaciones es necesario. Y después la cantidad de dispositivos, podés tener millones de dispositivos que se pueden loguear en la red y operar con una mucha mayor densidad de dispositivos. Esas tres promesas son necesarias en algunas aplicaciones, pero hoy, el 90% de las cosas las podemos resolver con 4G.