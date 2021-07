Termina la racha alcista para la soja

La jornada en Chicago finaliza con saldo dispar. La soja tuvo una leve baja y cerró el día en US $531, mientras que el maíz también perdió apenas un poco llegando a los US $222. En cuanto al trigo, terminó con ganancias de más del 2% dejándolo en US $246.

En el día de hoy la soja cayó debido al informe la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas estadounidense (NOPA por sus siglas en inglés), donde se notifica que durante junio se procesaron 4,14 Mt de la oleaginosa por debajo de las 4,33 Mt que estimaba el mercado, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Este volumen implica una caída de 6,8% respecto de mayo y de 8,9% respecto de junio de 2020, y es el menor registro mensual desde junio de 2019. Esto habría generado una presión bajista sobre las cotizaciones.

Hasta ahora, los futuros de la oleaginosa se vieron respaldados por un clima seco sostenido en el medio oeste de Estados Unidos que amenaza las producciones tanto de soja como de maíz.

En soja se redujo el saldo exportable de la campaña 20/21 y las exportaciones ya alcanzaron el 100%. Se lleva comercializado el 17,2% de la 21/22 y en volumen representan unas 9,69 millones de toneladas. Las ventas semanales de la nueva campaña se ubicaron en 290.000 toneladas y estuvieron dentro de las expectativas.

El maíz cierra con caídas luego de tres jornadas consecutivas en alza. Según la BCR, los pronósticos climáticos para la próxima semana indican temperaturas por debajo de lo normal, lo cual limitaría la pérdida de humedad de los suelos en un momento en el que el cultivo se encuentra iniciando la etapa de polinización, clave para la determinación de los rindes. Por otro parte, el USDA informó que las ventas para exportación de maíz 2020/21 en la última semana totalizaron 138.000 t, un 20% menos que la semana previa. En lo que respecta al maíz de la nueva campaña, también tuvo una variación a la baja respecto de la semana previa y el dato fue de 133.200 toneladas el cual se encontró por debajo de lo esperado por el mercado.

Para el maíz 21/22, las exportaciones cubren el 25% del nuevo saldo proyectado por el USDA en el último informe de Oferta y Demanda el cual se ubica en 63,5 millones de toneladas. Las variaciones de la última semana no resultaron ser significativas, pero aun así el avance de las ventas permanece muy adelantado respecto de campañas anteriores para la fecha.

En cuanto al trigo, el clima seco en la región norte de las Planicies estadounidenses continúa generando complicaciones para el trigo de primavera. Además, el USDA informó que las ventas para exportación de la semana anterior totalizaron 424.700 t, con un incremento de 46% respecto de la semana previa y del 44% respecto del promedio de las últimas 4 semanas, demostrando un mayor dinamismo en la demanda externa, lo cual también contribuyó a las subas.

Por el lado del trigo 21/22, registró un aumento intersemanal, y el dato estuvo en línea con las expectativas. Las ventas semanales se informaron en 425.000 toneladas.

En el mercado local, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó el avance de siembra y cosecha de los cultivos. Para el trigo se informó que la siembra está pronta a finalizar en el territorio nacional. Por el lado del maíz, la cosecha comenzó a acelerarse en el centro y norte del área agrícola. Por último, la siembra de cebada se encuentra a buen ritmo impulsada por las favorables condiciones climáticas.