Threads de Instagram supera los 100 millones de usuarios

La nueva aplicación Threads de Instagram ya superó los 100 millones de usuarios, lo que significa que alcanzó el hito mucho más rápido incluso que ChatGPT. El chatbot de OpenAI pasó la marca después de dos meses , pero Threads, que se lanzó solo el miércoles , llegó allí en cuestión de días. El número de usuarios se puede encontrar en la aplicación de Instagram, que rastrea el tamaño de la base de usuarios de Threads.

Threads demostró ser un éxito temprano casi de inmediato. En las primeras dos horas, llegó a los 2 millones de usuarios y desde allí subió constantemente a 5 millones , 10 millones , 30 millones y luego a 70 millones . El lanzamiento ha superado "mucho nuestras expectativas", dijo el viernes el director ejecutivo Mark Zuckerberg.

Los usuarios no solo se registran: también publican. Hasta el jueves, mi colega Alex Heath informó que ya se han compartido más de 95 millones de publicaciones y 190 millones de me gusta en la aplicación.

Dicho esto, Threads todavía está en su infancia, y tendremos que esperar y ver si captura el mismo caché cultural que alguna vez tuvo Twitter. Meta no tiene como objetivo específico tratar de reemplazar a Twitter, según Adam Mosseri, jefe de Instagram , y la compañía no fomentará activamente la política y las noticias duras en la plataforma , pero podría terminar siendo el lugar al que la gente acude para conversar. plataforma de redes sociales basada. Y aunque Meta "no podría estar más emocionado" acerca de cómo ha ido la semana de lanzamiento, "ni siquiera sabemos si esto es retentivo todavía", dijo Mosseri .

Aunque los números no son directamente comparables, a partir de noviembre pasado, Twitter tenía alrededor de 260 millones de usuarios activos diarios monetizables, según un tweet del propietario Elon Musk en ese momento. Más recientemente, The Wall Street Journal informa que les ha estado diciendo a los anunciantes que tiene alrededor de 535 millones de usuarios activos mensuales monetizables. Pero los datos externos sugieren que el tráfico de Twitter ha tenido una tendencia a la baja en los últimos meses, con el director ejecutivo de CloudFlare, Matthew Prince, publicando para decir que el tráfico se está “ desplomando ”.