TikTok avanza sobre los televisores y ya está disponible en SmartTvs

Los usuarios de TikTok podrán disfrutar de esta plataforma de entretenimiento desde el salón de su casa gracias al acuerdo firmado con Samsung para que este fabricante incluya la app en sus televisores Smart TV (desde 2018 en adelante). Además, con The Sero, el televisor de la marca con un sistema de rotación, los consumidores podrán acceder a los contenidos de TikTok en formato vertical, creando una experiencia de visionado totalmente única en la industria.

La interacción de los usuarios a través del televisor será similar a la de la experiencia móvil, pudiendo ver, comentar y dar like a los vídeos que son tendencia. Los usuarios también podrán bloquear o marcar los vídeos que no les interesen, ya que TikTok funciona automáticamente en modo restringido, una función que filtra el contenido que puede no ser apropiado para todos los públicos.

“La incorporación de TikTok al mercado español permitirá a nuestros usuarios experimentar como nunca lo han hecho antes de este contenido en formato vertical. Con nuestra tecnología Neo QLED, los clientes podrán disfrutar de TikTok en una pantalla grande con una resolución de imagen realista para maximizar su experiencia de visualización", señala en un comunicado Nacho Monge, director de Negocio de Consumer Electronics en Samsung Electronics.

“Más de 1.000 millones de personas acuden cada mes a TikTok para entretenerse, aprender algo nuevo, crear contenido memorable y conectar a través de aquello que les apasiona. Esto nos ha llevado a pensar en cómo podemos llevar la creatividad y la alegría de TikTok a más personas en España, y estamos muy contentos de poder ser parte de este acuerdo. Esta aplicación brindará a los usuarios de televisores Samsung acceso al mejor contenido de TikTok directamente desde las salas de estar de todo el país”, afirma Soraya Castellanos, responsable de Contenidos, Comunidad y Asociaciones de TikTok España.