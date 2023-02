TikTok confirma que sus propios empleados pueden decidir qué se viraliza

TikTok ha confirmado a Forbes que algunos de sus empleados de EE. UU. tienen la capacidad de promocionar videos para "presentar celebridades y creadores emergentes a la comunidad de TikTok". La declaración forma parte de un informe sobre el botón "Calefacción" de TikTok, que, según Forbes , se puede usar para colocar videos seleccionados en las páginas Para ti de los usuarios, lo que ayuda a aumentar las vistas al eludir el algoritmo que supuestamente impulsa la experiencia TikTok.

Jamie Favazza, portavoz de TikTok, le dijo a Forbes que aumentar las vistas de videos particulares no es la única razón para calentarse. TikTok también "promocionará algunos videos para ayudar a diversificar la experiencia del contenido" (léase: asegúrese de que su feed no esté compuesto completamente por una o dos tendencias), dijo. Favazza también sugiere que TikTok no lo hace con tanta frecuencia, afirmando que solo se calientan ".002% de los videos en los feeds For You". Sin embargo, según un documento interno obtenido por Forbes , los videos acalorados representan "alrededor del 1-2 por ciento" del "total de vistas diarias de videos".

Según el informe, los videos calientes no vienen con una etiqueta para mostrar que TikTok los impulsó, como lo hacen los anuncios o las publicaciones patrocinadas. En su lugar, aparecen como cualquier otro video que el algoritmo hubiera seleccionado para usted.

La noticia no es necesariamente una sorpresa. Ha habido informes durante años de que TikTok usó promesas de contenido promocionado para convencer a políticos y empresas de usar su plataforma, y las empresas, especialmente en la industria de la música, no han ocultado el uso de la plataforma para promocionar sus marcas .

TikTok también estaría lejos de ser la única compañía de redes sociales que promociona videos de manera poco natural. Supuestamente, Facebook sabía que estaba mostrando recuentos de vistas inflados y no lo arregló de inmediato para ayudar a atraer a los anunciantes y las empresas de medios a su plataforma. (Terminó pagando $ 40 millones para resolver una demanda por el tema). Si bien ese no es exactamente el mismo escenario, los videos de TikTok en realidad parecen obtener vistas genuinas, incluso si no se vuelven virales orgánicamente, el efecto podría ser similar; las personas terminan pensando que les irá mejor en TikTok de lo que realmente lo harán.

También significa que TikTok está eligiendo ganadores y perdedores: los creadores y las marcas pueden perder un lugar en la página Para ti de alguien a favor de alguien que tiene una relación más estrecha con la empresa. Según Forbes , ha habido incidentes en los que los empleados calientan contenido que no deberían tener, promocionando videos de amigos, socios e incluso sus propias cuentas.

Los creadores también pueden perder interés en la plataforma si sus videos tienen un rendimiento inferior al de los que están siendo mejorados, ya que la falta de transparencia de TikTok en torno al calentamiento hace que sea difícil saber qué videos llegaron a la cima orgánicamente.

El informe se produce cuando TikTok enfrenta una fuerte competencia de plataformas como YouTube, que recientemente comenzó a atraer a los creadores dándoles una parte de los ingresos publicitarios obtenidos de Shorts , y el impulso de Instagram para pagar a los creadores por Reels (aunque este último admitió el viernes que recientemente estado presionando demasiado el video ). Mientras tanto, TikTok tiene un fondo de creadores selectivo y un modelo de intercambio de anuncios muy limitado , lo que podría dar una ventaja a sus competidores.