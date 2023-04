TikTok está agregando un tercer feed solo para videos de ciencia y matemáticas

TikTok está agregando un nuevo feed dedicado exclusivamente a contenido de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con moderación adicional antes de que aparezcan videos en el feed.

El feed STEM vivirá junto a los dos feeds existentes, Following y For You, y mostrará contenido para los usuarios que buscan específicamente videos de ciencia y tecnología de moda. Los usuarios de EE. UU. comenzarán a ver el feed en las próximas semanas.

No todo el contenido de ciencia y tecnología aterrizará en el feed STEM. TikTok dice que, para ser elegible para el feed, los videos deberán pasar capas adicionales de investigación por parte de organizaciones asociadas centradas en los esfuerzos de confianza y seguridad.

Common Sense Networks examinará el contenido para asegurarse de que sea apropiado para el feed y Poynter "evaluará la confiabilidad de la información presentada", según TikTok. La compañía se asoció previamente con Common Sense Networks para evaluar el contenido según la edad.

La adición de un feed curado de un tema específico le da a una comunidad de TikTok una ubicación más visible y permanente: los usuarios que normalmente no acceden al contenido de STEM podrían deslizarse y sumergirse.

Aunque TikTok dice que el feed será un lugar para acceder a contenido confiable y entretenido, la ciencia y la salud han sido durante mucho tiempo temas en los que la desinformación se ha enconado, especialmente desde el comienzo de la pandemia. TikTok prohíbe el contenido falso o engañoso sobre covid y vacunas bajo su política de desinformación médica. La compañía no respondió de inmediato a las preguntas sobre si los videos de covid o vacunas serían parte del feed STEM o cómo se seleccionarían y revisarían inicialmente los videos para su inclusión.

En febrero, TikTok parecía estar haciendo una prueba limitada de fuentes similares basadas en temas, incluidas categorías como moda, deportes y juegos. La compañía dice que actualmente está probando feeds temáticos en mercados selectos.

La actualización llega en un momento en que TikTok está bajo un mayor escrutinio por parte de los legisladores sobre la seguridad del usuario y si la aplicación presenta riesgos para la seguridad nacional. A principios de este mes, los legisladores presentaron un proyecto de ley bipartidista que permitiría prohibir la aplicación, y el CEO Shou Zi Chew está programado para testificar ante el Congreso el 23 de marzo.