TikTok está brindando a algunos usuarios una nueva experiencia de visualización

Algunos usuarios de TikTok han comenzado a notar una opción de "Modo claro", que les permite ver un video sin la interfaz de usuario superpuesta que generalmente muestra cosas como los botones de favoritos y comentarios y otra información sobre el video. TikTok confirmó a TechCrunch que actualmente está probando la función, pero no está claro cuántas personas tienen acceso a ella.

Aquellos que están en el grupo de prueba (que incluye al menos dos miembros del personal de Verge ) pueden acceder al modo claro presionando y manteniendo presionado un video, luego tocando el botón Modo claro en el menú que aparece. Se puede usar el mismo método para salir del modo claro, y también hay un botón en la esquina inferior derecha que lo regresará a la interfaz de usuario estándar.

Si activa el modo claro, podrá ver un TikTok sin todo el cromo de la ventana, pero si se desplaza al siguiente video, la interfaz de usuario vuelve y tendrá que volver a habilitar el modo claro si desea obtener el verdadera experiencia de video de pantalla completa. No es así como esperaría que funcionara, pero tendría sentido que la empresa creara la característica de esta manera; se asegura de que al menos tengas la oportunidad de ver quién hizo el video y qué sonido está usando.

Pude usar Clear Mode en TikTok: estaba disponible cuando estaba mirando la página For You, así como en los perfiles de las personas e incluso en los videos que me habían enviado por DM. No apareció para los anuncios y, curiosamente, no estaba disponible cuando estaba grabando la pantalla. En teoría, eso ayudará a evitar que las personas usen Clear Mode para robar contenido y hacerlo pasar como propio.

No quiero exagerar este cambio, pero para mí, hace que la aplicación se sienta útil . Siempre he odiado cómo la interfaz de usuario, que en su mayoría contiene información que no me importa, cubre un porcentaje significativo del video que estoy tratando de ver. Clear Mode resuelve ese problema. (¿El hecho de que lo prefiera significa que Clear Mode es esencialmente un modo de persona mayor? Tal vez).

El hecho de que TikTok esté agregando esto se siente como una evidencia más sólida de que la compañía se está enfocando más en videos más largos: durante el año pasado, el límite de tiempo máximo para TikToks se expandió de un minuto a 10 minutos . Si bien la interfaz de usuario en el camino para un video de 30 segundos puede ser solo un poco molesto, no creo que muchas personas quieran ver algo durante 10 minutos mientras el contenido principal está cubierto por botones y texto e íconos en constante movimiento.

Diseñar el modo para enfocarse en contenido de formato más largo también explicaría por qué tiene que volver a habilitarlo cada vez, si esa es una elección intencional. Si bien es difícil justificar activar el menú de pulsación larga y tocar el botón para ver algo que dura menos de un minuto, tiene más sentido para algo que te estás sentando a mirar.