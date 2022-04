Tiktok está probando un botón nuevo de "No me gusta"

TikTok está probando una función que permite a los usuarios dejar de comentar comentarios individuales en videos, confirmó hoy la compañía. En una publicación de blog sobre la seguridad y el cumplimiento de las pautas de la comunidad, TikTok dice que las personas pueden marcar los comentarios que consideren "irrelevantes o inapropiados" sin que el disgusto sea visible para los demás. Algunos usuarios vieron diferentes versiones de la opción a principios de este año.

“Esta retroalimentación de la comunidad se sumará a la gama de factores que ya usamos para ayudar a mantener la sección de comentarios consistentemente relevante y un lugar para un compromiso genuino”, dice TikTok.

Los usuarios de TikTok ya pueden mostrar que no les gustan los videos para indicarle a la aplicación que no están interesados en el contenido. El botón de comentario que no me gusta parece estar disponible además de la opción de denunciar un comentario por infracciones de las normas de la comunidad.

La compañía también dice que está experimentando con el envío de recordatorios sobre funciones como el filtrado de comentarios y el bloqueo masivo y la eliminación a los creadores que reciben un gran volumen de comentarios negativos. Las decisiones sobre si implementar la función por completo se tomarán en las próximas semanas, según TikTok.

En el informe de transparencia de hoy, TikTok dice que eliminó más de 85 millones de videos entre octubre y diciembre de 2021 por infracciones, aproximadamente el 1 por ciento de todos los videos subidos a la aplicación.