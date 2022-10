Todos a la isla: ¿qué cambios llegaron esta temporada y cuánto sale cruzar en lancha?

Con la llegada de la primavera y temperaturas más cálidas, se reactivaron los cruces a la isla en lancha y aunque todavía el sector náutico está trabajando a media máquina, los titulares de taxi lanchas y paradores auguran una muy buena temporada para lo que resta de la primavera y el verano. Esto se debe a que será la primera vez en tres años que esperan trabajar con "normalidad" siendo que los años anteriores estuvieron signados por la pandemia y una bajante profunda del río Paraná.

"Estamos todos bastante expectantes. Lo bueno es que es la primera temporada que podemos funcionar sin ninguna restricción. Hace dos años teníamos prohibición de cruce por las quemas y el año pasado para esta fecha no estaban habilitados los muelles por lo que no habíamos empezado a trabajar antes del 20 de noviembre", señaló a Ecos365 Mauro, quien trabaja en el parador Copacabana (ex parador Los Pagos), ubicado en frente a La Florida.

Otra novedad para este verano es que arrancaron a funcionar con normalidad los cruces desde el complejo La Fluvial a la zona conocida como el Banquito de San Andrés. Desde el Ente Administrativo Puerto Rosario (Enapro), que maneja la actividad del predio, habían intentado iniciarlos el año pasado, pero la baja profundidad del río complicó las operaciones y debieron suspenderlas.

Sin embargo, el 7 de octubre se hizo el lanzamiento oficial de la temporada, aprovechando el fin de semana largo para retomar los traslados en lancha al Banquito, con un servicio que funciona con viajes de ida a cada hora y de 11 a 16 hs y la vuelta con el último regreso a las 20 hs.

La tarifa se fijó en los $1600 y se puso a disposición la posibilidad de pago con Billetera Santa Fe, quedando el viaje en los $1200 si se aprovecha este descuento. Si bien la alta inflación intercedió en los costos, se trata de un incremento de más del 100% si se tiene en cuenta que en el verano pasado durante el poco tiempo que operó costaba $700.

¿Cuánto sale cruzar desde La Florida?

Esta temporada cruzar a los paradores frente a La Florida tendrá un costo de $1000 por persona e incluirá tanto el viaje de ida como el de vuelta (menores de cinco años no pagan). Según los trabajadores de taxis lanchas, se trata de un incremento que no equipara al nivel de inflación registrado desde la temporada pasada y que se realizó de esta forma para no causar un impacto tan fuerte al bolsillo de los clientes.

Si bien el sector no baraja un nuevo aumento para los próximos meses, la palabra no es definitiva. "Si nosotros tenemos que poner un precio de acuerdo a la inflación tendríamos que cobrar $2 mil el pasaje pero tratamos de mantener los costos pensando en el bolsillo de la gente. Por ahora tengo entendido que se va a mantener el precio, a menos hasta el 1ero de febrero", señaló Raúl Bertiche, de la empresa de lanchas El Sapito.

Cruces al Banquito de San Andrés.



En caso de que el destino sean los paradores de enfrente, los viajes siguen saliendo desde un nuevo muelle ubicado en la rotonda Escauriza, en el acceso al estacionamiento norte de La Florida. El mismo fue construido por los operadores de lanchas el año pasado frente a la imposibilidad de salir desde el antiguo muelle de Ricardo Nuñez y el Río Paraná por la bajante.

Pero la novedad es que las obras en el antiguo muelle de Ricardo Nuñez y el Río Paraná avanzaron muy bien y se espera que en breve vuelva a habilitarse para retomar los cruces desde ese punto. Se trata de una infraestructura mucho mejor preparada para realizar los viajes que la habilitada en Escauriza, con pasarelas extensas y la cual permite operar hasta siete lanchas en simultáneo.

"Este muelle es operable con una medida del agua mayor al 1.80 de profundidad, aunque arriba del metro y medio constante se puede trabajar. Hoy está llegando a dos metros osea que ya se podría retomar pero hay que tener en cuenta que no haya nuevas bajantes porque si hacemos toda la movida para operar desde Núñez y después tenemos que volver a Escauriza a la gente la mareás. Estamos esperando el okey de la prefectura para mudarnos", señaló Bertiche.

Por su parte, los cruces al Paraná Viejo se realizan desde el muelle ubicado en Costa Alta, sobre la Avenida Eudoro Carrasco llegando casi al final de La Florida. La tarifa para cruzar a destinos como El Pimpolllal, Eco Camping Los Benitos, Parador Wilson y el restaurante Capicaba cuesta $1500.

Nuevas propuestas y cambios

Mauro detalló que, desde hace unos meses, se sumaron nuevas propuestas a la isla, de la mano de paradores y bares. Uno de ellos es El Irupé, un bar que ofrece distintas opciones de comida y bebida y que permite acampar en sus instalaciones. Meses atrás también hizo su inauguración Tauro Beach, un parador que también cuenta con espacio para camping.

"La verdad es que hace unas semanas empezaron a trasladarse más personas y hoy los paradores estaremos recibiendo entre 500 y 800 pasajeros los fines de semana, aunque el pico cuando la temporada estalla puede llegar a estar entre 4000 y 6000 en un día", indicó Mauro.

Cruces desde La Florida. (Foto: Rosario3.com)



Una decisión que generó polémica el año pasado fue que la Secretaría de Control y Convivencia había decretado la política de alcohol cero a la hora de cruzar a la isla. Esto generó el rechazo de muchas personas acostumbradas a viajar con heladeritas a los paradores y, según sostuvieron los lancheros, terminó por afectar el negocio ya que algunos grupos preferían no cruzar para no dejar las botellas.

Sin embargo, hay paradores como Isla Verde que anuncian a través de redes sociales la posibilidad de cruzar con heladerita para pasar el día en su terreno. Otros como La Casita de Enfrente también permiten el ingreso con heladerita pero en este caso, cada personas debe abonar $500 por la estadía, lo mismo en el caso de otro popular parador como lo es La Pulpería del Kayakista que si bien no cobra entrada, informa que se debe abonar por persona en caso de cruzar con alcohol. Esta medida se toma para fomentar a que las personas puedan comprar en los bares que funcionan en sus instalaciones.

Otro cambio que llegó esta temporada es la suspensión por sesenta días de fiestas y espectáculos en la isla. La misma fue decretada por la Municipalidad de Victoria como consecuencias de las denuncias por realización de fiestas habilitadas y también clandestinas frente a Rosario.

Según había informado Rosario3 días atrás, la prohibición se determinó por una polémica fiesta electrónica en las islas del Delta Paraná que primero fue habilitada y con la que luego se dio marcha atrás.

La misma es realizada desde hace años en "Garden Island", un parador que se promociona “a 10 minutos de Rosario” con 2.000 metros cuadrados y capacidad para 3.000 personas, más un muelle de cien embarcaciones y una “playa artificial”. De hecho, este mismo predio fue denunciado por realizar movimientos ilegales de tierra con retroexcavadoras.

Si bien una resolución de la Secretaría de Gobierno de la intendencia de Domingo Maiocco había habilitado el encuentro masivo de personas, finalmente a través de un decreto le negó la posibilidad a la firma Garden Island SRL de realizar el espectáculo previsto para el día sábado 8 de octubre, extendiendo por dos meses esta decisión en toda la zona.

"Los taxis lanchas que operan en La Florida no trasladamos personas a ninguna fiesta, lo que hay son DJs que musicalizan la tarde en algunos paradores y de forma controlada. El tema es que hay empresarios que alquilan un parador para hacer negocios, organizan un evento y movilizan mucha gente pero no son personas vinculadas al río y son las que terminan ensuciando la isla", opinó Bertiche.