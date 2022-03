Toma vuelo en el Concejo un viejo proyecto que busca regular las ferias barriales

Las ferias se expandieron al calor del 2001, cuando los altos niveles de desempleo empujaron a miles de trabajadores a "rebuscárselas", agrupándose con diferentes emprendimientos o con puestos de reventa de mercadería en distintos barrios de la ciudad. Si bien hoy en día, la Municipalidad de Rosario organiza y regula a muchas de ellas, quedaron por fuera de su órbita decenas de ferias barriales que operan en la informalidad.

Sin embargo, en el Concejo viene avanzando un proyecto de ordenanza presentado por el ex concejal Eduardo Toniolli en el 2016, que busca otorgarles un marco normativo a las ferias barriales las cuales a partir del nuevo proyecto pasarían a ser denominadas “ferias populares”. Si bien el mismo fue presentado con anterioridad en tres oportunidades (sin llegar a buen puerto), este año es la primera vez que obtiene luz verde en la Comisión de Producción y Promoción del Empleo.

Según señaló Silvana Teisa, concejala por el bloque Todos Hacemos Rosario a Ecos365, ahora expediente deberá ser tratado en las comisiones de Gobierno y Presupuesto para poder avanzar en su aprobación y destacó la "gran posibilidad" de que este año finalmente pueda lograr el visto bueno para ponerse en marcha.

"La siguiente comisión a la que pasará será Gobierno y ahí ya sabemos que contamos con el acompañamiento necesario para que ser enviado a Presupuesto. Ese es el estadío más difícil porque son quienes tienen que dar el okey en que el municipio destine recursos para la regulación de estas ferias, dinero para control, agua, luminarias. Pero nos mantenemos optimistas", aseguró Teisa.

¿Qué pasa con las ferias barriales?

Según el proyecto "se entiende por feria popular al conjunto de comerciantes minoristas y productores agrupados dentro de un mismo predio destinado a la venta de mercaderías, de diversos rubros, de manera periódica, regular y programada, en un espacio a cielo abierto delimitado y con rubros definidos para otorgarles autorización.

La concejal explicó que el particular de algunas de estas ferias, como lo son la Pocho Lepratti, la Feria del Tanque y la de la Plaza Homero Manzi, es que se trata de puesteros que compran y revenden mercadería, por lo que no encuadran dentro de categorías asignadas por la Municipalidad de Rosario como "las ferias de artesanos", "las de alimentos", "moda", etc.

Sin embargo, señaló que es muy necesaria su urgente regulación ya que hace tiempo que dejaron de ser solo cinco o seis puestos improvisados para pasar a convertirse en eventos de gran magnitud, en donde muchas personas encuentran su medio de subsistencia. "Ha pasado que el municipio antes no quería reconocerlas, iba y las clausuraba pero hoy en día son tan grandes que esto es imposible", señaló Teisa.

El proyecto también considera que para poder encuadrarse en la norma como feria popular, se requerirá la firma de un convenio entre la Municipalidad y una comisión de feriantes. En este sentido, la concejal señaló que se trata de un proyecto que el mismo Toniolli armó junto a personas que trabajan bajo esta modalidad y que buscan ser reconocidos y operar bajo un marco legítimo.

"Estamos pidiendo que cada feria cuente con la habilitación correspondiente, que cada feriante tenga un carnet habilitante, que se sepa qué es lo que va a vender, el horario en el que se tiene que manejar para poder hacerlo. Hoy en día funcionan alrededor de 20 ferias barriales que incluyen a muchos trabajadores, es necesario encontrarles un marco para que puedan funcionar", remarcó la edil.