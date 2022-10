Tras fijar un nuevo aumento, bancarios quieren cambios en el Impuesto a las Ganancias

El gremio bancario pidió al Gobierno hacer una modificación en el Impuesto a las Ganancias para evitar que el pago del tributo contrarreste los aumentos salariales alcanzados en el último tiempo. El pedido para pagar menos Ganancias surge luego de que el sindicato logró un aumento paritario de 94%, y un bono de $185.500.

De esta forma, remarcaron que las subas salariales deberían ser acompañados por un decreto que incremente las deducciones del Impuesto a las Ganancias, de forma tal que los aumentos no sean absorbidos por el tributo.

Tal como señaló Ecos365, el sindicato viene de acordar una revisión a su paritaria que alcanza el 94,1% anual tras haber pactado en la apertura de la negociación colectiva que tuvo lugar a mitad de año un 60%.

En efecto, en junio la estructura del convenio fue 4 tramos y dos revisiones, a saber: 16.1% para el segmento enero-abril; 18% de mayo a junio; 17% de julio a septiembre; y 8.9% de octubre a diciembre. Además, tendrán un bono por el Día del Bancario, que se celebra el 6 de noviembre y será de $185.500. El detalle de las cuotas marca que a partir del 1° de este mes se incorporará al salario una mejora del 14%, desde octubre otro 10%, en noviembre 10% y un 9% en diciembre.

La solicitud al Gobierno

Sergio Palazzo, secretario general del gremio, envió una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, para solicitar "una evaluación del impacto actual de Impuesto a las Ganancias en los salarios y haberes" y así "incrementar las deducciones de dicho tributo".

Las deducciones personales son montos que se toman en cuenta de acuerdo a la situación de cada trabajador, por ejemplo, si tienen hijos, si son cónyuges de otra persona que paga el impuesto, o si tienen un hijo con discapacidad, que se restan del monto total sobre el cual se les cobrará el Impuesto a las Ganancias para así pagar menos.

La carta fue firmada por Palazzo, quien además de secretario general de la Asociación Bancaria es diputado, junto con sus compañeros legisladores Claudia Ormachea y Carlos Cisneros. Afirmaron que también presentarán en el Congreso un proyecto de ley que vaya en el mismo sentido del pedido presentado a Massa.

Los diputados recordaron que en 2021, mediante la ley 27.617, "se introdujeron modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias con el objeto de promover que la carga tributaria de dicho gravamen no neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumida por el Gobierno". A esto agregaron que "a partir del 1° de junio de 2022, según lo dispuso el Decreto 298/2022, no corresponde efectuar retención alguna del Impuesto a las Ganancias cuando la remuneración bruta mensual no supere los $280.792".

En este marco, Palazzo pide que se siga "el mismo razonamiento que motivó el dictado del Decreto 620 del año 2021", por el cual el Congreso "volvió a delegar" al Poder Ejecutivo "la facultad para incrementar las deducciones del impuesto durante el año fiscal 2022 (independientemente de la actualización automática que se realiza anualmente)". Esto lo hizo gracias a un artículo de la ley 27.667 que permite delegar esa facultad.