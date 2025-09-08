Tras la derrota oficial, las dudas: ¿qué pasará con el dólar y los activos financieros?

El peor de los escenarios posibles para el Gobierno se materializó en la elección bonaerense. La diferencia fue mucho mayor a lo que esperaba hasta el más pesimista de los inversores. El resultado se reflejó rápidamente en los activos financieros: el dólar cripto subió hasta $1.440 ni bien se supo que Fuerza Patria obtuvo una diferencia de 13 puntos en los comicios bonaerenses, mientras que los ADR argentinos que cotizan en Wall Street presentaban caídas de 10% en la cotización nocturna, previo a la apertura de la semana.

Se vienen ahora seis largas semanas hasta el 26 de octubre y el objetivo primordial será evitar que un salto disruptivo del tipo de cambio, que tendría fuerte impacto sobre las expectativas económicas y también provocaría un salto en la inflación.

Además de la suba del dólar, también habrá un fuerte golpe sobre los activos financieros. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caían 10% en la cotización nocturna y el riesgo país es probable que trepe otro escalón, por lo que podría volver a superar los 1.000 puntos básicos.

Lo urgente, por lo tanto, pasa por contener el impacto sobre las variables financieras. Pero al mismo tiempo, el desafío es que no se profundice la caída de la actividad económica, que ya en los últimos meses venía golpeada por la fuerte suba de las tasas de interés. De hecho, el techo de actividad se tocó en febrero y desde allí se produjo un serrucho en los meses sucesivos, pero que no llegaron a superar esos valores.

Por otra parte, tanto Milei como Caputo consideraron que no es el momento para cambiar el rumbo económico y que en todo caso deberán efectuarse revisiones en el plano político. Sin embargo, parece prematuro aventurar por dónde pueden pasar esos cambios para conseguir un mejor resultado en las elecciones de octubre.