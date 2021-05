Trigo y maíz cerraron con subas en el mercado de granos del martes

En la jornada de hoy, se mantuvo un buen nivel de actividad en términos generales, con una tendencia general al alza en los valores ofrecidos entre los principales cultivos. En trigo, se mantuvo un buen número de compradores activos destacando algunas subas en posiciones cortas al igual que en los tramos de la próxima campaña comercial.

En maíz, se registró un menor número de posiciones abiertas con posibilidad de concretar negocios, aunque registrando importantes subas en el conjunto de posiciones. Por último, la soja continuó sin ofertas abiertas para el tramo disponible, mientras que los segmentos abiertos operaron con subas generalizadas.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago finalizó con alzas entre los principales cultivos. El trigo culminó con ganancias ante las subas generalizadas en la rueda de hoy, mientras que las perspectivas favorables en la producción del cereal en la región del Mar Negro oficiaron de techo a las cotizaciones actualmente. El maíz, alcanzó máximos desde 2013 apuntalado por la escasez de suministros a nivel global al tiempo que la demanda se mantiene sólida. Por último, la soja operó con ganancias ante la escasa disponibilidad de suministros en el mercado físico de Estados Unidos.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 93,5100 / 93,7100; + 0,04% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 428.119 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.579.424 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:



Mercado de las oleaginosas

SOJA

El mercado de soja, finalizó con subas en el conjunto de posiciones abiertas de compra en sintonía con el mercado de Chicago. Se continuó sin la presencia de ofertas para el tramo disponible.

Por fijaciones se ofrecieron US$ 340/t, US$ 5/t por encima de la jornada previa. Mientras que en pesos $ 31.800/t. En cuanto a la posición junio/julio la mejor propuesta de compra alcanzó los US$ 340/t, indicando una mejora de US$ 5/t. El tramo agosto/septiembre también se ubicó en US$ 340/t, con octubre/noviembre en US$ 343/t. Ambos tramos registraron un incremento de US$ 3/t respectivamente.

GIRASOL

En el mercado del girasol, la oferta disponible se mantuvo en US$ 430/t sin variaciones. Luego, el tramo entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 arribó a US$ 350/t. De esta forma, no hubo ofertas abiertas para el mes de marzo, a diferencia de la jornada previa.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, se mantuvo un buen nivel de actividad con el foco de los compradores puesto en los tramos de la próxima cosecha del cereal. En cuanto a los valores ofrecidos, destacaron las mejoras tanto para las entregas cortas y los segmentos del próximo ciclo comercial, en sintonía con el mercado de Chicago.

Por trigo con entrega corta hasta el 7 de mayo se ofertó US$ 225/t, mientras que en la rueda de ayer la posición disponible se ubicó en US$ 220/t. Luego, el tramo contractual aumentó US$ 8/t hasta US$ 220/t respectivamente. Este mismo valor se mantuvo para el tramo de descarga entre junio y octubre del presente año.

Por otro lado, por el cereal para descargar en noviembre se ofertaron US$ 215/t, representando una suba de US$ 5/t. Con la mejor oferta para descargar entre el 1 de diciembre y el 15 de enero en US$ 220/t, ubicándose por encima de la rueda previa. Por último, el tramo de descarga entre enero y marzo de 2021 se ubicó en US$ 220/t, también por encima de la jornada anterior.

MAÍZ

En el mercado de maíz, se mantuvo entre estable y a la baja en materia de compradores activos. Mientras que destacó un menor número de posiciones abiertas de compra. No obstante, los segmentos abiertos con posibilidad de concretar negocios registraron una tendencia al alza en términos generales.

Por maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 230/t, indicando un alza de US$ 10/t respecto a la rueda previa. El tramo contractual arribó a los US$ 230/t al igual que el tramo de descarga entre junio y diciembre del presente año. Estos valores implicaron subas generalizadas respecto a la jornada de ayer.

Respecto al maíz de la próxima campaña 2021/22, para el mes de marzo la mejor oferta se ubicó en US$ 200/t, es decir, US$ 10/t por encima de la rueda previa. Con la posición abril en US$ 190/t y mayo en US$ 195/t respectivamente. A diferencia de la jornada previa, no se tuvieron ofertas abiertas para los meses de junio y julio de 2022.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci