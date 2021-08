Trigo y maíz cierran con subas mientras que cae la soja en los mercados

En la rueda de hoy hubo un buen nivel de actividad principalmente entre los cereales. En el caso del trigo, destacó un mayor número de compradores activos y subas en la mayoría de las ofertas abiertas. Respecto al maíz, hubo una mayor presencia de compradores pujando por el cereal, con las subas concentradas en las posiciones de la próxima campaña. Por último, en el caso de la soja cayó el número de posiciones abiertas con mejoras sobre el final de la jornada en tramos cortos de negociación tanto en dólares como en pesos.

Mercado de Chicago

En el mercado de Chicago los principales cultivos finalizaron la jornada en terreno dispar en términos generales. Los futuros de trigo concluyen mixtos, registrando leves ganancias en sus contratos con vencimientos más próximos. Una demanda de exportación más sólida da soporte al mercado. Los futuros de maíz también culminan sin tendencia definida ante la incertidumbre sobre la producción estadounidense de granos amarillos. Por último, la soja termina la sesión con caídas presionados por los pronósticos de lluvias para los próximos días en el medio-oeste norteamericano.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 97,0500 / 97,2500; 0,00% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 263.663 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.431.833 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de la soja, destacó el menor número de compradores activos y posiciones abiertas de compra. No obstante, las posiciones cortas ofrecidas obtuvieron mejoras sobre el final de la rueda de operaciones.

Por soja con entrega contractual y para fijaciones, las ofertas se encontraron en US$ 345/t, es decir, US$ 3/t por encima de la rueda previa. En pesos, dichas posiciones se ubicaron en los $ 33.480/t. En este sentido, no hubo ofrecimientos para tramos más lejanos de negociación.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no se presentaron nuevas variaciones en los valores ofrecidos. En este sentido, la oferta disponible se mantuvo en US$ 380/t. Por otra parte, la posición con entrega entre diciembre de 2021 y marzo del 2022 se ubicó sin cambios en US$ 350/t.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, se mantuvo estable el número de posiciones abiertas de compra con valores ofrecidos estables en el tramo contractual. Para los segmentos subsiguientes del actual ciclo comercial y de la próxima campaña se observaron mejoras generalizadas entre los compradores. A su vez, hubo más compradores activos pujando por el cereal.

Por trigo con entrega contractual la oferta se ubicó en US$ 225/t, sin presentar variaciones entre ruedas. No obstante, el mes de septiembre mejoró US$ 5/t hasta US$ 230/t respectivamente.

Por el cereal de la nueva cosecha, la oferta para descargar en noviembre alcanzó los US$ 225/t, aumentando US$ 5/t respecto a la jornada de ayer. Mientras que la mejor oferta para el mes de diciembre de 2021 aumentó US$ 10/t hasta los US$ 230/t. Luego, el mes de enero de 2021 también se ubicó en US$ 230/t y febrero en US$ 228/t. Ambas posiciones por encima de lo observado la rueda previa.

MAÍZ

En el mercado de maíz, se observó un amplio abanico de ofertas abiertas de compra hasta el mes de julio del año próximo y destacando un buen número de compradores activos. En materia de precios ofrecidos, se observaron las mayores subas en los tramos de la próxima campaña comercial

Por maíz con entrega contractual las ofertas se ubicaron en US$ 190/t, US$ 5/t por encima de la rueda previa. Por su parte, la entrega en septiembre se encontró en US$ 190/t, sin mayores ajustes negativos en su cotización. Mientras que el mes de octubre se ubicó en US$ 195/t, mientras que noviembre y diciembre en US$ 200/t respectivamente.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, se obtuvieron algunos repuntes respecto a la rueda previa. Para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 197/t, aumentando US$ 7/t respecto al día de ayer. Luego, la posición abril/mayo mejoró US$ 5/t hasta los US$ 195/t, mientras que el mes de junio aumentó US$ 10/t hasta US$ 185/t. Por último, el tramo julio se mantuvo sin cambios en US$ 175/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.



Por Luis Ciucci