Trump bancó a Milei, pero advirtió: "si pierde, no seremos generosos con Argentina"

El presidente de EE.UU. Donald Trump le dio la bienvenida al mandatario argentino, Javier Milei, en Washington. Ambos mandatarios se reunieron para fortalecer la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

Antes del almuerzo, los equipos de ambos mandatarios mantuvieron un intercambio ante la presencia de periodistas. Durante ese encuentro, Donald Trump volvió a expresar su respaldo a Javier Milei de cara a las elecciones, gesto que también replicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Es un honor tenerte aquí", le dijo el estadounidense al presidente argentino.

"La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo", afirmó Trump durante la conferencia.

En este contexto, y en otro momento de la entrevista, el presidente de Estados Unidos fue contundente y advirtió: "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina".

"El éxito de Argentina será muy importante para todos", detalló.

"Muchas gracias, me siento muy honrado. Muy especialmente en este momento que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en medio oriente. No solo este gran logro, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos. Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI. Agradecer el enorme trabajo que ha hecho el secretario (Scott) Bessent por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre", dijo.