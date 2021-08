Tuvieron un arranque vacilante, pero ahora son las preferidas de los operadores de Bolsa

Los default de operadores del mercado bursátil y granario que agitaron la plaza bursátil en los últimos años, algunos con paso incluido por la Justicia penal, también impulsaron un cambio en la organización de las operadoras de Bolsa.

Un cambio, del que también fueron responsables otros factores económicos, pero que convirtió en estrella a una categoría de operador de Bolsa que cuando se presentó no convencía a nadie en el sector: el Agente de Negociación (AN).

Es por eso que en la actualidad la mayoría de los nuevas agencias de Bolsa que se arman lo hacen bajo esa figura aprovechando una ventaja fundamental para darle tranquilidad a sus clientes: no tocan el dinero de los inversores.

Nuevas reglas

En líneas generales, hasta la ley de reforma del sistema bursátil (26.831), que entró en vigencia en 2013, los agentes de Bolsa sólo podían operar títulos valores (acciones y bonos) y los corredores de granos sólo podían comercializar cereales.

Con la nueva ley se crearon nuevas categorías que permitían a un mismo agente operar en ambos mercados (tanto spot como futuros), pero con una escala que a más responsabilidad patrimonial, entre otros requisitos administrativos, tenían más atribuciones, funciones y servicios que podían prestar.

Desapareció, entonces, la figura del tradicional agente de Bolsa o del corredor de futuros granarios y empezaron a aparecer así nuevas figuras como Agente de Negociación (AN), Agente de Negociación Ruca (AN Agro), Agente de Liquidación y Compensación Propia (Alyc) y Agente de Liquidación y Compensación Integral (Alyc Integral), entre otras figuras.

"La entrada en vigencia de las nuevas categorías de agente de Bolsa tomó muy de sorpresa a los agentes de Bolsa y casas de corretaje de cereales que operaban en los mercados en aquel momento. La filosofía de la norma distaba mucho de la cultura ya instalada de los operadores de ese momento. Fue un cambio muy rápido de muy lenta asimilación", explicó Juliana Palombo, socia de Global Audit, consultora especializada en market regulatory compliance.

"La gran resistencia que tuvo en ese momento la figura de AN fue la prohibición del manejo de fondos de clientes y la necesidad de liquidar y compensar a través de otro participante, un Alyc Integral, que tenía la facultad de manejar los fondos de los clientes y que desconfiaban si podrían apropiarse de los clientes que tanto trabajo les había dado conseguirlos y conservarlos", agregó Germán Vallejo, también socio de Global Audit.

En un ambiente de fuerte empresarios, a los agentes de Bolsa no les gustaba, en principio, tener que bajar de categoría teniendo muchos que hacer grandes esfuerzos económicos (hubo casos de fusiones) para mantenerse como Alyc.

Es más, en aquel momento la mayoría de los mercados -salvo el Mercado Argentino de Valores (MAV)-cuestionaba y ninguneaba a la figura del AN. Incluso, las gestiones de los funcionarios del MAV en favor de la figura (por entenderla que serviría para democratizar, ampliar y federalizar el mercado de capitales) fueron en total soledad durante largo tiempo.

"De aquel momento ya pasaron 8 años y la temida figura del Alyc Integral ya fue ganándose la confianza de los participantes. AlyC Integrales Institucionales como por ejemplo RosVal -del Mercado Argentino de Valores (MAV) y la Bolsa de Comercio de Rosario- y MatbaAlyc -del mercado a término- fueron ganando la confianza de los agentes y hoy brindan una seguridad jurídica muy fuerte y les facilitan la tarea a los AN al contar con herramientas de back office muy costosas y de mano de obra calificada para gestionarla", explica Palombo.

Es que cuando arrancó la nueva ley la falta de participantes Alyc Integrales Institucionales (sólo estaba RosVal) fue la primer y más importante barrera para quienes querían armar un AN. En cambio, ahora, además de haber Alyc Integrales Institucionales (RosVal fue capitalizado por sus socios para crecer), también muchos Alyc integrales que eran operadores pero no prestaban el servicio a terceros están analizando la posibilidad de prestar ese servicio.

"Otra gran ventaja relevante es la seguridad que le brinda un AN a su cliente ya que los fondos provenientes de la operatoria en los mercados regulados por CNV están manejados por un intermediario (el Alyc Integral) especializado y controlado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), dando esto una seguridad jurídica al manejo profesional de los fondos líquidos de clientes", resalta Vallejo.

Es que al trabajar con un Alyc, el AN se libera de gran parte del Back Office y del manejo de los fondos y se puede enfocar de lleno en la actividad comercial, que por su naturaleza es su función principal y su mayor fortaleza.

"Se puede decir que desde CNV se nota una intención clara de lograr y profundizar cada vez más esta diferenciación. Por ejemplo, le solicita a los ALYCs mayores requerimientos de Patrimonio y Aranceles de Fiscalización y Control y exigencias de Control de su gestión", señala Palombo.

Pero no sólo CNV impulsa el cambio. La realidad también juega sus fichas. Las caídas más resonantes de operadores no fueron protagonizadas por AN sino por Alycs.

Consultas, a full

La combinación de estos factores hizo que en la actualidad las nuevas empresas que se están sumando a operar en Bolsa opten por inscribirse como Alyc.

"Estamos notando un interés muy creciente por la figura de AN. Prácticamente, el total de las consultas que tenemos de nuevas sociedades interesadas en constituirse como agente ya lo realizan proyectándose como AN. Particularmente, en las últimas semanas hemos recibido muchas consultas de futuros nuevos AN", cuenta Fernando Luciani, CEO de MAV.

"Vemos que los nuevos agentes conocen muy bien las ventajas del modelo y llegan a nosotros ya decididos en ser AN", agregó el ejecutivo.

En la actualildad, Rosval le brinda servicios de Liquidación y Compensación a casi 100 Agentes en todo el país. "Prácticamente la totalidad de los Agentes de Negociación están vinculados a Rosval. En concreto, hay 70 operadores AN a los que atendemos", Luciani.

Pero si bien la figura de AN viene como anillo al dedo a los que se recién se suman a la Bolsa también ofrece sus ventajas a las sociedades que ya están trabajando. "Con una infraestructura ya armada de back office sólida y patrimonio suficiente para encuadrar como Alyc, hay sociedades de Bolsa tradicionales a las queles sigue siendo más conveniente ser Alyc. Pero los que ya están operando y no tienen la estructura de back office suficiente o dudan de la conveniencia de seguir integrando más garantías patrimoniales, le puede convenir hasta ordenarse ser AN por un tiempo", completa Vallejo, de Global Audit.