Twitch anunció que penalizará severamente a "desinformadores dañinos"

Twitch dijo que prohibirá a los usuarios que difundan repetidamente información errónea dañina en su plataforma. El sitio de transmisión dijo que las nuevas reglas no se aplicarán a los usuarios basados en "declaraciones o discusiones individuales" en un canal, sino a los usuarios "cuya presencia en línea se dedique a (1) compartir persistentemente (2) ampliamente refutado y ampliamente compartido (3) temas dañinos de desinformación”, establece la nueva política. Twitch considera a estos usuarios "superpropagadores de desinformación nocivos".

La compañía eligió esos tres criterios porque, cuando se agrupan, "crean el mayor riesgo de daño, incluida la incitación al daño en el mundo real", según una publicación de blog que describe la nueva política.

Twitch enfatizó en la publicación del blog que la actualización "probablemente no lo afectará a usted ni a los transmisores que ama" y agregó que los usuarios que difunden información errónea no son frecuentes en la plataforma. Pero la empresa reconoce el daño que estos usuarios podrían causar si no se controlan.

El contenido cubierto por la prohibición de información errónea de Twitch incluye información falsa sobre las vacunas COVID-19 o información errónea dañina para la salud, fraude electoral u otro contenido que "socava la integridad de un proceso cívico o político", cualquier información errónea "promovida por redes de conspiración vinculadas a la violencia y/ o promover la violencia”, así como información errónea dirigida a grupos protegidos, que la empresa señala que ya está prohibido en virtud de su Política de Acoso y Conducta de Odio.