Twitter Circle puede estar comenzando a implementarse para más usuarios

Twitter comenzó a probar Circle a principios de este mes con un grupo limitado, y ahora parece que está comenzando a implementarse para más usuarios (a través de Android Police ). La característica funciona de manera muy similar a los Amigos cercanos de Instagram , ya que permite a los usuarios enviar tweets a un grupo específico de personas en lugar de a todo Twitter.

En este momento, no está claro cuántas personas tienen acceso a Circle actualmente. Parece que más usuarios (incluido yo mismo) finalmente ven aparecer la función cuando comienzan a redactar un tweet, pero algunos usuarios aún informan que todavía no tienen acceso. El portavoz de Twitter, Joseph Nunez, le dijo a The Verge que todavía está en prueba. “Todavía estamos probando Twitter Circle con un grupo de personas en iOS, Android y Web a nivel mundial”, dijo Núñez. “La función aún no se ha implementado ampliamente para todos a medida que continuamos recopilando comentarios”.

Para verificar si tiene acceso a Twitter Circle, actualice su aplicación de Twitter o diríjase a Twitter en un navegador web. Cuando comience a redactar un tweet, verá un menú desplegable en la parte superior que dice Todos . Desde aquí, puede elegir Twitter Circle para limitar su tweet a una audiencia seleccionada, o puede presionar Editar para agregar o eliminar personas de su Círculo. Twitter no notificará a los usuarios si los agrega o elimina.

Puede agregar hasta 150 usuarios a su Círculo, ya sea que lo sigan o no. Los usuarios de su círculo verán una nota adjunta a los tweets exclusivos del círculo (y viceversa), que indica: "Solo las personas en el círculo de Twitter de @[yourusername] pueden ver este tweet". Twittear a su Círculo es casi como tener una cuenta privada, solo que privatiza ciertos tweets en lugar de limitar el acceso a todo su perfil.

Las personas de tu círculo no podrán retuitear nada de lo que publiques en él, pero podrán hacer capturas de pantalla y descargar tus tuits. También es importante tener en cuenta que las pautas de la comunidad de Twitter aún se aplican incluso si envía sus tweets a una audiencia más pequeña.