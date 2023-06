Twitter ahora permite a los suscriptores de Blue subir videos de dos horas

Twitter ahora permite a los suscriptores de Twitter Blue subir videos de dos horas de duración, y ya he visto a alguien intentar compartir lo que parecía ser la versión completa de Shrek the Third en los comentarios del tweet de anuncio del propietario Elon Musk.

Los videos tendrán una resolución de 1080p y deben tener un tamaño de archivo de 8 GB o menos. Las cargas de video más largas de dos horas también solo están disponibles si está cargando desde la web o iOS, según un documento de soporte . Si está en Android, actualmente está limitado a publicar videos que duran 10 minutos como máximo. A pesar de esos límites, me imagino que Shrek the Third no será la única película completa que llegue a Twitter; Mucha gente vio recientemente la película completa de The Super Mario Bros. en la plataforma, después de todo. Los suscriptores que no sean de Blue solo podrán publicar videos que superen los 140 segundos.

Las nuevas duraciones de video son solo una de las muchas características nuevas que la plataforma está comenzando a incluir en una suscripción de Twitter Blue, incluida una marca de verificación azul verificada (que se está convirtiendo en un símbolo de estado digno de un meme ), mensajes encriptados con algunas fallas graves , un absurdo límite de 10.000 caracteres (en comparación con el límite de 4.000 caracteres que anteriormente era demasiado largo ), compatibilidad con formato de texto y la capacidad de editar tweets. Twitter también sigue trabajando en una forma de compartir los ingresos publicitarios con los suscriptores de Blue, aunque Musk dijo en febrero que la función estaba disponible.