Twitter comenzará a autenticar manualmente las cuentas azul, gris y dorada

Elon Musk dice que el programa de marca de verificación de Twitter podría regresar el viernes 2 de diciembre con un nuevo procedimiento para verificar las identidades individuales a fin de resolver los problemas de suplantación de identidad. Musk describió el nuevo proceso de autenticación manual como " doloroso, pero necesario". Las marcas de verificación verificadas también se ampliarán con colores adicionales: dorado para empresas, gris para el gobierno y el azul original para cuentas individuales.

Resulta que ofrecer las llamadas marcas de verificación verificadas por una suscripción mensual de $ 8 sin verificar las identidades no fue una idea brillante. Después de que Musk ignoró las advertencias del propio personal de confianza y seguridad de Twitter, las suscripciones pagas de Twitter Blue de la plataforma se implementaron y rápidamente dieron como resultado algunas cuentas 'verificadas' que se hacían pasar por figuras y marcas públicas notables , alejando a los anunciantes de la plataforma de "alto riesgo" . Desde entonces, Musk ha dicho que la compañía no relanzaría Twitter Blue hasta que "estemos seguros de que no ocurrirán suplantaciones significativas".

Musk había dicho anteriormente que Twitter "probablemente usará una verificación de color diferente para las organizaciones que para las personas ", aunque esta es la primera vez que ofrece detalles. “Todos los humanos individuales verificados tendrán [la] misma marca azul, ya que el límite de lo que constituye 'notable' es demasiado subjetivo”, dijo Musk en un tuit . "Las personas pueden tener [un] pequeño logotipo secundario que muestre que pertenecen a una organización si esa organización lo verifica".

El CEO de Twitter dice que ofrecerá una explicación más larga sobre cómo funcionará todo en algún momento de la próxima semana.