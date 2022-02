Twitter permite agregar advertencias de contenido sensible a los tuits

Twitter está dando acceso a todos los usuarios a la función de advertencia de contenido que probó el año pasado. La función le permite ocultar fotos y videos individuales detrás de advertencias de desnudez, violencia y contenido "sensible", en lugar de agregar una advertencia general a todos los tweets multimedia. Está disponible en las aplicaciones de Android e iOS de Twitter, así como en su cliente web.

Los usuarios pueden colocar una advertencia de contenido en las publicaciones agregando una foto o un video, tocando para editarlo y luego presionando un ícono de bandera que mostrará las opciones enumeradas anteriormente. Puede etiquetar múltiples advertencias para un medio individual y puede agregar una advertencia a una imagen o video en un tweet pero no a otro, aunque en el último caso, Twitter parece colocar una sola advertencia sobre ambos.

Al igual que con el sistema anterior, los espectadores pueden hacer clic en "Mostrar" para ver los medios y no puede poner advertencias en el texto del tweet. La advertencia no aparece en tweets incrustados o aplicaciones como TweetDeck. Y, lamentablemente, no hay una categoría para los tweets que mucha gente quiere evitar: spoilers de películas .

Como sugieren las categorías, las advertencias de contenido se enmarcan como una forma de permitir que las personas eviten interactuar con material potencialmente molesto o no seguro para el trabajo. Pero los miembros de otras plataformas los han usado de formas más complejas. La red social descentralizada Mastodon permite a los usuarios escribir advertencias de contenido de forma libre que se pueden aplicar a mensajes de texto o multimedia, que pueden funcionar como un sistema de etiquetado informal para publicaciones. El sistema de Twitter sigue siendo limitado en comparación, pero es más versátil que su predecesor, y aún podría esconder spoilers detrás de él en un apuro.