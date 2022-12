Twitter tuvo problemas con todos los enlaces a otras redes sociales

Twitter ya no permitirá a los usuarios promocionar su presencia en ciertas plataformas sociales, incluidas Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr y Post. En una publicación que describe estos cambios , Twitter dice que tomará medidas contra los usuarios que violen esta política "tanto a nivel de Tweet como a nivel de cuenta".

Esto significa que los usuarios ya no pueden incluir enlaces a sus perfiles en otras redes sociales en su biografía de Twitter, ni pueden enviar tweets que indiquen a los usuarios que revisen sus cuentas de Instagram o Facebook. La política no solo incluye enlaces de otras plataformas; incluso se extiende a la publicación de nombres de usuario o identificadores de plataformas competidoras sin URL.

Reconocemos que muchos de nuestros usuarios están activos en otras plataformas de redes sociales. Sin embargo, ya no permitiremos la promoción gratuita de ciertas plataformas de redes sociales en Twitter.

— Soporte de Twitter (@TwitterSupport) 18 de diciembre de 2022

Si bien la página de soporte de Twitter implica que los usuarios ya no pueden twittear publicaciones de plataformas prohibidas a menos que se publiquen en ambas plataformas, un tweet de Elon Musk parece contradecir esta política. “Compartir enlaces ocasionalmente está bien, pero no más publicidad implacable de competidores de forma gratuita”, explica.

Twitter también puede suspender las cuentas “utilizadas con el objetivo principal de promocionar contenido en otra plataforma social” y ya no permitirá que los usuarios se vinculen a agregadores de enlaces de terceros, como Linktree o Lnk.Bio. A pesar de todo esto, Twitter sigue aceptando la promoción paga de estas plataformas prohibidas (aunque esta característica no parece estar disponible todavía ):

Reconocemos que ciertas plataformas de redes sociales brindan experiencias alternativas a Twitter y permiten a los usuarios publicar contenido en Twitter desde estas plataformas. En general, cualquier tipo de publicación cruzada en nuestra plataforma no infringe esta política, incluso desde los sitios prohibidos enumerados anteriormente. Además, permitimos publicidad/promoción pagada para cualquiera de las plataformas de redes sociales prohibidas.

Twitter dice que eliminará cualquier tuit que contenga violaciones de la política y podría suspender temporalmente a los usuarios con enlaces a plataformas sociales prohibidas en sus perfiles. También tomará medidas contra los usuarios que intenten eludir esta política ocultando las URL de otras plataformas o “deletreando 'punto' para las plataformas de redes sociales que usan '.' en los nombres para evitar la creación de URL o compartir capturas de pantalla de su identificador en una plataforma de redes sociales prohibida”.

Otras plataformas, como Telegram, TikTok, YouTube, Weibo y OnlyFans permanecen a salvo de la prohibición de Twitter por ahora, y la motivación detrás de la prohibición de enlaces a ciertas redes y no a otras no está clara. “Twitter debería ser fácil de usar, pero no más publicidad gratuita e implacable de los competidores”, escribe Musk en Twitter . “Ningún editor tradicional permite esto y Twitter tampoco”.

Twitter ya bloquea enlaces al competidor de Twitter Mastodon a nivel de plataforma. Intentar twittear un enlace a varios servidores de Mastodon o al sitio mismo da como resultado un mensaje de error que dice: "No podemos completar esta solicitud porque Twitter o nuestros socios han identificado este enlace como potencialmente dañino". No sabemos si Twitter eventualmente deshabilitará los enlaces de las plataformas prohibidas de manera similar, pero en este momento, parece que los usuarios aún pueden publicar enlaces desde estas redes.

En respuesta al hilo de soporte de Twitter sobre la nueva política, el ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, respondió "¿por qué?" Dorsey recientemente donó alrededor de $245,000 para el desarrollo de la red social descentralizada Nostr, que está incluida en la prohibición de Twitter. Dorsey dice que el bloqueo de Twitter en la red "no tiene sentido" y actualmente tiene su nombre de usuario Nostr en su biografía de Twitter, lo que podría ponerlo en riesgo de suspensión. The Verge se acercó a Twitter para obtener más información sobre sus nuevas políticas, pero no recibió respuesta de inmediato.

Todo esto sigue a una semana caótica para Twitter que vio la suspensión de numerosos periodistas , incluidos Donie O'Sullivan de CNN y Ryan Mac de The New York Times , después de que tuitearon sobre @ElonJet, una cuenta de Twitter ahora prohibida que rastreaba la ubicación del jet privado del multimillonario. Musk afirma que los periodistas "doxaron" su ubicación y luego hicieron que Twitter implementara una política que prohíbe la "información de ubicación en vivo", así como los "enlaces a URL (s) de rutas de viaje de terceros". Si bien Musk restableció más tarde la mayoría de las cuentas prohibidas después de encuestar a los usuarios sobre si Twitter debería levantar sus suspensiones, suspendió brevemente al reportero de The Washington Post , Taylor Lorenz, por "acción previa de doxing ".