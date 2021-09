Ucrania aprobó una ley para regular las operaciones con criptomonedas

El Salvador adoptó finalmente Bitcoin como moneda de curso legal durante esta semana, a partir de ello, muchos otros países buscan implementar las criptomonedas, evaluando las distintas posibilidades. Así, el parlamento de Kiev aprobó una legislación que determina las reglas para las operaciones relacionadas con las criptomonedas en Ucrania.

Mediante la ley “Sobre activos virtuales” reconocieron las criptomonedas como bienes intangibles y les niega el estatus de moneda de curso legal. También regula las actividades y obligaciones de las empresas de cifrado.

La legislación regula las operaciones con criptomonedas en la jurisdicción de Ucrania. Los diputados aprobaron el proyecto de ley con una gran mayoría de 276 votos de los 376 diputados presentes, y solo seis votaron en contra de la moción.

Las disposiciones de la nueva ley reconocen los activos virtuales como bienes intangibles, que pueden estar asegurados y no asegurados. Sin embargo, las criptomonedas no se aceptan como medio de pago legal en Ucrania y no se permitirá su intercambio por otros bienes o servicios.

La ley también introduce el término “activos virtuales financieros” que deben ser emitidos por entidades registradas en Ucrania. En caso de que estos activos estén respaldados por monedas, serán regulados por el Banco Nacional de Ucrania (NBU), el banco central del país. Si el activo subyacente es un valor o un derivado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Valores (NSSMC) será el regulador principal.

Los participantes del mercado criptográfico podrán determinar de forma independiente el valor de los activos virtuales, abrir cuentas bancarias para liquidar transacciones y buscar protección judicial para los derechos asociados. Los proveedores de servicios deben cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero del país y evitar los intentos de financiar el terrorismo utilizando sus plataformas, al igual que las instituciones financieras tradicionales.

Así, Ucrania se convierte en el quinto país en estas semanas en establecer reglas básicas para el mercado de las criptomonedas, una señal de que los gobiernos de todo el mundo se están dando cuenta de que Bitcoin llegó para quedarse. La nueva legislación, también detalla ciertas protecciones contra el fraude para aquellos que poseen bitcoins y otras criptomonedas, y por primera vez para la Verkhovna Rada, los legisladores han intentado definir la terminología central en el mundo de las criptomonedas. Si los firma el presidente, los activos virtuales, las billeteras digitales y las claves privadas son términos que estarán consagrados en la ley ucraniana.

Desde que China anunció el testeo de su criptomoneda regulada por el banco central (CBDC), diversos países han hecho lo propio, entre ellos: Suecia, Bahamas, Francia, Filipinas, Japón, España, Turquía y Suiza. Por otra parte, si bien el único país que ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal es El Salvador, muchos países han tomado medidas con respecto a las criptomonedas, como es el caso de Ucrania. La región con más países a favor de las criptomonedas es Latinoamérica, por la debilidad de las monedas locales, siendo las Argentina, Venezuela, y Brasil, las tres principales potencias en lo que refiere a criptos en la región.

Entre los países latinos que están evaluando regular las criptomonedas se encuentran: Argentina, Colombia, Chile, Brasil y Panamá. En el resto del mundo, el país que más fuerte avanza en este aspecto, es Estados Unidos. Sin embargo, otros países como Francia, Australia, Japón, Portugal y Alemania también han comenzado a adoptar las criptomonedas y regularlas de una u otra forma.