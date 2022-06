Un australiano suelto en Santa Fe: se cruzó el mundo para buscar silobolsas de calidad

Habitualmente, las grandes exposiciones de los sectores productivos cuentan con visitantes extranjeros que recorren cada rincón de la muestra en busca de las últimas novedades. Y así pasó en Agroactiva, donde se realizaron rondas de negocios tendientes a fortalecer vínculos y potenciar las operaciones de ventas al exterior.

En ese sentido, la provincia de Santa Fe coordinó la visita de empresarios extranjeros, a través de su secretaria de Comercio Exterior, para que puedan concurrir a la megamuestra. ¿El objetivo? Empaparse de la última tecnología que presenta la maquinaria agrícola y tratar de llevar a adelante encuentros comerciales.

Ecos365 tuvo la posibilidad de dialogar con un integrante de la comitiva. Precisamente el que más kilómetros recorrió para estar en territorio santafesino, teniendo en cuenta que proviene desde Australia. Phillips Brett está vinculado al sector agroindustrial y reconoce que llegó hasta nuestro país para conocer las novedades de la industria, fundamentalmente en lo que respecto a silobolsas, una tecnología que justamente tuvo su origen en Argentina.

Al ser consultado por Ecos365 sobre la necesidad de importar silobolsas, expresó: “Estamos necesitando porque allá notamos que falta infraestructura y mano de obra para ayudar a guardar los granos, pero también es una realidad que contamos con enormes distancias que terminan encareciendo el flete”.

No es la primera vez que este empresario de la zona conocida como “Nueva Gales del Sur”, ubicada en la zona este de Australia, toma contacto con Argentina. Según contó, desde 2004 viene entablando comunicaciones con otras empresas nacionales de maquinaria con total éxito. “Me gusta la forma en que innova el productor (y las industrias nacionales) y cada vez que vengo encuentro algo nuevo”.

Por último, confesó que en su región el clima viene acompañando en los últimos tres años, permitiendo muy buenas campañas agrícolas, con el trigo y la cebada como protagonistas. Pese al potencial y al crecimiento, reconoció que en materia financiera el sector no cuenta con un gran apoyo oficial, algo que podría incentivar inversiones teniendo como pilares la tecnología y el conocimiento.

La tecnología nació en Argentina hace unos 30 años y se hizo conocida a nivel mundial.

Argentina, pionera de la tecnología

La tecnología de almacenamiento de granos en silobolsas fue introducida en el país en el año 1994 debido a múltiples factores: carencia de infraestructura, dificultades económicas que llevaron a la quiebra de acopios comerciales y despertaron en el productor la necesidad de almacenar su propio grano y de diferir el envío del grano al acopio desde la cosecha para reducir costos de flete y comercialización.

A partir del año 1995, el INTA comenzó a realizar los primeros ensayos sobre silobolsa en Argentina. Estas actividades se realizaron esporádicamente al principio y luego de manera consistente hacia finales de la década del ’90, en las Estaciones Experimentales de Balcarce y Manfredi.

Debe señalarse que la incorporación del silobolsa en la estructura de poscosecha se dio no sólo a campo por parte de los productores, sino también en los acopios, la agroindustria (molinos harineros, malterías, etc.) y los puertos. Por otra parte, las soluciones que el silobolsa le brindó al país no han pasado desapercibidas para el resto del mundo. De hecho, hay empresas que vienen creciendo en materia de exportaciones hacia el Mercosur y otros destinos más lejanos.

Cabe destacar que hace cuatro años, según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, en Argentina se acopiaban en silobolsas cerca de 45 millones de toneladas por año. En las últimas dos décadas, aumentó la capacidad de almacenamiento de una producción que se duplicó, reduciendo el costo de este servicio a la mitad debido a la mayor oferta y la competencia entre sistemas (silos fijos).