Un nuevo proyecto de ley busca bajar fuerte la mezcla obligatoria de biocombustibles

El diputado nacional santafesino y camporista, Marcos Cleri, hizo circular entre empresarios y sus pares un nuevo borrador para reemplazar el actual Régimen de Promoción de Biocombustibles que vence el 12 de mayo y cuya prórroga había sido aprobada por el Senado, pero no en la Cámara baja. Plantea una fuerte reducción en los cortes de mezcla obligatoria.

La continuidad de las 54 plantas bio que tiene el país, gran parte de las cuales se encuentran en Santa Fe, está en juego. Actualmente el corte es del 10% en biodiesel y del 12% en bioetanol, pero Cleri propone rebajarlo al 5% y al 10% respectivamente hasta el 31 de diciembre de 2030.

Es decir que mientras en todo el mundo se busca avanzar en el reemplazo de combustibles fósiles por otros limpios, esta iniciativa pretende llevar al país en sentido contrario, perjudicando además los intereses de las empresas santafesinas. No obstante, cabe aclarar que los porcentajes que establece son mínimos, y podrían fijarse por encima según lo defina el Gobierno.

La letra chica de la propuesta señala que en el bioetanol se pretende no tocar la caña de azúcar, ya que es un bien no exportable, y el Gobierno busca proteger a los ingenios. En cambio sí bajaría mucho el porcentaje del maíz, que pasaría del 6% al 4%, del cual la mitad deberá provenir de pymes que no puedan exportar y la otra mitad, para el resto de las compañías, según publicó El Cronista. Esto afecta los intereses de Córdoba, que ya se mostró en contra de la iniciativa.

El proyecto de ley además establece que la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Energía, que hoy está en manos del neuquino Darío Martínez, quien sería el encargado de establecer y modificar los porcentajes de mezcla mínima obligatoria de biocombustibles con gasoil y/o nafta.