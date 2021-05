Un nuevo tweet de Elon Musk hizo que el precio del Bitcoin cayera un 9%

El Bitcoin cayó un 9% por debajo de los US$ 43.000 este domingo después de que el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, respondiera "efectivamente" a un comentario publicado en Twitter que sugería que la compañía de vehículos eléctricos se desharía, o ya había vendido, sus participaciones en la criptomoneda.

"Los Bitcoiners se van a abofetear a sí mismos el próximo trimestre cuando se enteren de que Tesla se deshizo del resto de sus tenencias de #Bitcoin", escribió el domingo un usuario de Twitter con el alias @CryptoWhale y terminó su comentario arrobando a @elonmusk, y diciendo “con la cantidad de odio que está atrayendo, no lo culparía”.

Aludido, Musk se limitó a responder “de hecho” (indeed), como aprobando el comentario. Pero hay una ambiguedad en la frase ya que esta podría referirse al hecho de que Tesla está vendiendo sus tenencias de bitcoin o a que hay muchos tenedores de la criptomoneda muy enojados con el multimillonario.

Luego del revuelo, Musk publicó un tuit de seguimiento, escribiendo: "Para aclarar las especulaciones, Tesla no ha vendido ningún bitcoin". El valor de la moneda digital saltó inmediatamente alrededor de 3,7%, de US$ 42.566 a casi US$ 44.138, unos cinco minutos después del tuit de Musk, según Coinbase.

Ya en febrero, la empresa había anunciado la compra de unos u$s 1500 millones en bitcoins y su intención de empezar a aceptarlo como pago de los vehículos. La criptomoneda se disparó tras el anuncio y abundaron las especulaciones de que otras empresas seguirían pronto su ejemplo.

Pero apenas dos meses después, el 12 de mayo, Musk anunció que Tesla dejaría de aceptar el Bitcoin por temor a que su "insano" uso de la energía esté perjudicando al planeta. El bitcoin cayó bruscamente con la noticia, un 14% en apenas dos horas y todavía no ha logrado volver a su máximo histórico de u$s 63.000 a principios de año.