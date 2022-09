Un país europeo otorga visa de trabajo por 12 meses a argentinos: ¿cómo es el trámite?

Uno de los países mejor raqueados en cuanto a calidad de vida en Europa es Dinamarca, que ahora ofrece visas especiales de trabajo para que argentinos puedan vivir allí por 12 meses, en el meses que es uno de los países más seguros. El programa de visas Working Holiday presentado por el país europeo ofrece oportunidades para que los jóvenes argentinos viajen y realicen experiencias laborales de forma legal.

Miles de argentinos consideran a Dinamarca como una opción importante para seguir los destinos de su vida con una mayor seguridad. De acuerdo al índice “Global Peace Index”, Dinamarca es hoy el 4° país más seguro del mundo.

Visas para Dinamarca

Dinamarca anunció que reabre la posibilidad de adquirir la visa Working Holiday en Argentina. Actualmente, el programa cuenta con 150 cupos anuales a los que se podrá aplicar desde el 1° de octubre. El Working Holiday es uno de los programas de empleo más conocidos a nivel mundial, en el que no solo participa Argentina, sino también: Alemania, Países Bajos, Francia, Portugal, Noruega, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, entre otros.

El programa Working Holiday le permite a los jóvenes viajar a Dinamarca, con una visa de trabajo por 12 meses. En medio, pueden realizar otros viajes, sumar experiencias, conocer más sobre Europa e incluso desarrollar su carrera profesional.

Las personas que acceden a las visas de viaje y trabajo, en general, eligen empleos de temporada de gran intensidad debido a que solo cuentan con 12 meses, por lo que utilizan un par de ese tiempo para después tomarse un descanso del trabajo y recorrer el país.

¿Cómo acceder a la Visa?

La visa Working Holiday estará disponible para los argentinos a partir del primer sábado de octubre, y habrá una capacidad máxima de 150 cupos. Aún no se definió el límite de edad máximo para poder acceder.

En general, la convocatoria de Dinamarca, en el marco de este plan, extendía permisos para argentinos de entre 18 y 30 años. En el caso de Dinamarca, existen diferentes tipos de contrato, desde full time por alrededor de 150 horas mensuales, part time de entre 70 y 130 horas mensuales, y trabajos para estudiantes de entre 5 y 60 horas al mes.

En general, las personas que llegan con una visa Working Holiday, los trabajos más comunes se encuentran en los rubros del turismo, gastronomía, atención al cliente y trabajo en el campo, entre otros.

En cuanto a valor, se paga por hora de trabajo y en mano, las mismas tienen un valor promedio de entre u$s 9 y u$s 12, dependiendo siempre del tipo de empleo, como del horario en el que se trabaje. En horarios nocturnos y durante los fines de semana el salario suele ser mayor.

Si una persona cuenta con un trabajo full time de 40 horas por semana, en el que pagan u$s 10 la hora, se puede hacer un sueldo mensual de u$s 1.655. Por otra parte, en un empleo de medio tiempo, de 30 horas semanales, se puede cobrar alrededor de u$s 1.250. Por otra parte, cabe señalar que Dinamarca es uno de los países de Europa más caro para vivir.