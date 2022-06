Una buena: se recuperó el precio de la Leche en Polvo Entera en la primera subasta de junio

En la primera subasta de marzo 2022 el precio de la Leche en Polvo Entera (LPE) llega a los US$ 4.757/ton., lo que implica “el valor más alto mensual desde febrero de 2014” (02/2014 fue de US$ 5.002/ton.), luego se producen 4 bajas consecutivas (alta incidencia de las menores importaciones de China), hay una muy leve recuperación en la segunda subasta de mayo y ahora en junio se da un importante incremento del 5,7%, llegando el precio a US$ 4.158", analizaron desde el Observatorio de la Cadena Lácteo Argentina.

El valor promedio de los últimos 12 meses alcanza los US$ 4.024/ton., los mayores luego del año 2013 (US$ 4.677), con lo cual mantienen al mercado externo en este producto, atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los US$ 3.250/ton. en la serie de 14 años y en US$ 3.065/ton en la serie de los últimos 7 años.

Datos salientes

_ El Precio Índice alcanzó los 1.359 puntos, lo que implica una baja del 1,5% respecto a la subasta anterior.

_ El volumen total de todos los productos vendidos llegó a 21.435 ton. (-11,7%).

_ La LPE cotizó a US$ 4.158/ton. (+5,7%) respecto a la subasta anterior, con un volumen de 10.635 ton. lo que implica un 28,9% menos que la subasta anterior y un 11,4% menos respecto a la primera subasta de junio de 2021 (un año atrás).