Una diputada nacional no se conformó con la suba del 40% y pidió ganar más que un CEO

Un picante cruce en redes sociales protagonizó la diputada ultra kirchnerista, Fernanda Vallejos, con un seguidor en Twitter, luego de que la legisladora defendiera con argumentos bastante particulares el incremento salarial del 40% que se autoaprobaron en el Congreso.

“Si los sueldos de los políticos se equipararan más con los de la sociedad, muchos oportunistas buscarían otro trabajo y dejarían la política a quienes tienen ideales”, le escribió un usuario de Twitter, a lo que Vallejos respondió: "Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza”.

“Los de Juntos por el Cambio no están por esa plata. ¡Por favor! Ellos son todos ricos. Están porque capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico, al que responden", agregó.

Luego otro internauta le preguntó irónicamente si no le daba vergüenza ganar $200 mil mensuales. “Gano menos que eso y no necesito más. Siempre viví de mi salario. Pero sí que un CEO de cualquier empresa, que no tiene más responsabilidad que satisfacer el afán de lucro de un privado, aún a costas del pueblo, gane más que un representante de la voluntad popular, como país, da vergüenza”, cerró.