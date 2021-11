Una familia tipo necesitó en octubre más de $72.365 para no ser pobre

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, subió un 2,6% en octubre luego de registrar en septiembre su mayor avance en tres meses.

Por su parte, el valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, tuvo su mayor suba desde junio al acelerarse un 3%.

Frente a estos números, una familiar "tipo" (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó $30.925 para no ser considerada indigente y $72.365 para no ser considerada pobre. Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se actualizó a $32.000 en octubre, esto quiere decir que a una familia apenas le alcanzó con un SMVM para cruzar el umbral de indigencia mientras que necesitó 2,26 salarios para no caer en la pobreza.

Con respecto a la Canasta Básica Total (CBT), que comprende otros bienes y servicios básicos como la vivienda, por persona llegó a $23.419 mensuales en octubre, lo que significó un alza de 2,6% respecto de septiembre.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo incluye alimentos y determina la línea de indigencia, ascendió a $10.008 por persona. De esta manera, registró un alza del 3% en el décimo mes del año.