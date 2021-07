Una inversión financiera que permite captar la renta de la soja sin tener campo

"Invertir en pesos y obtener resultados que reflejan la performance de la soja en dólares con una herramienta local sencilla y con menor costo impositivo". Así se presenta Fondo Común de Inversión (FCI) Southern Trust SMR Soja, un instrumento financiero único en su tipo que apunta tanto a productores agropecuarios como a ahorristas sin vinculación alguna con el agro.

La agrofinanciera LBO presentó días atrás en una reunión virtual el fondo común estructurado y administrado por Southern Trust (firma líder en el armado de fondos) que ellos salen ahora a colocar. A continuación, los principales puntos que explicaron los ejecutivos:

El FCI permite capturar el precio de la soja al copiar el rendimiento de la soja spot que diariamente fija la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario.

¿Cómo lo hace? Con los pesos de la suscripción de inversores va al Matba-Rofex y adquiere dólares de garantía MTR (que es la moneda del mercado que se tranza a tipo de cambio Banco Nación) para invertir sólo en futuros de soja de las tres primeras posiciones más cercanas en vencimiento. Según cálculos realizados, de esa forma copian como mínimo en un 93% la cotización de la soja spot.

Para un ahorrista urbano, la ventaja es que con una mínima inversión puede "tener soja" sin sembrar. Y el riesgo es está en lo que ocurra con el precio de la soja.

No hay estimación de rendimiento porque depende de como le vaya al precio de la soja. Según Souther Trust el plazo promedio para que madure la inversión es 1 año, pero no tiene ninguna limitación para entrar y salir.

El mínimo para ingresar es de $30.000 y el rescate de la cuota parte es a 72 horas.

Para el productor agropecuario o el acopiador, el FCI que ofrece Southern Trust le permite vender la soja y poder seguir la evolución de los precios sin los gastos de almacenamiento. Pero sobre, todo la ventaja es impositiva. Es que el productor que se guarda la soja de un año a otro y el precio sube, el productor pagará anualmente Ganancias al 35% sobre la diferencia. Si en cambio, invierte en un fondo común, la ventaja impositiva es que el impuesto sólo cuando rescata el fondo. Y como la cuota parte se ajusta por inflación, pagará el 35% de una diferencia más estrecha entre el valor de rescate y el valor de adquisición. En términos efectivos, pagará menos al poder ajustar la cuota parte a la inflación.

Otra ventaja impositiva que tiene frente al productor que se guarda la soja es que se puede generar un quebranto por la actualización de costos y eso generará un crédito fiscal que no tiene disponibilidad inmediata ya que se puede aplicar hasta el 16% en 6 períodos fiscales. Y como ese crédito no se ajusta, la inflación lo licua y el productos se descapitaliza. El crédito fiscal no es de libre disponibilidad, queda trabado en la cuenta de Ganancia con Afip. El fondo permite evitar el crédito fiscal.

Otro beneficio para el productor: permite al productor hacer una cobertura por ejemplo para futuros gastos de laboreo y arrendamientos sin la necesidad de mantener la soja física.

Y para las personas físicas, impositivamente la ventaja es mayor ya que no pagan Ganancias sobre la ganancia del fondo. Todos pagan Bienes Personales.

La sociedad gerente (Southern Trust) sí tiene discrecionalidad en la selección del porcentaje de fondos que invierte en cada una de las tres posiciones más cercanas. Pero el gerente no puede salir de ellas. Y al acercarse el vencimiento de una posición, la vende para adquirir un nuevo contrato entre los tres más cercanos.

Los gastos de administración de operar en el Matba-Rofex son deducidos de la cuota parte y está en torno al 1,5% anual. El fondo paga y cobra las diferencias diarias que hay que deposita por la operatoria con futuros, permitiéndole al inversor desligare de todo lo operativo y administrativo. Las garantías que exigen Matba-Rofex también se financian con aporte de los cuotpartistas.

Si bien Southern Trust es el que administra, la custodia de la tenencia la hace el Banco Comafi (que actúa de depositario), quedando así disociada la custodia de la administración de los fondos, lo que genera más seguridad al inversor.

El fondo, que siempre está comprado en soja, puede tener una posición en delivery (con entrega) sin ser comprador, posición que un particular que no mueva granos no puede tener perdiéndose las oportunidades de precio que se pueden allí generar.

El fondo no opera con apalancamiento, por lo que si, por ejemplo, el valor de un contrato de soja es equivalente a 100 toneladas, el fondo va a comprar ese contrato cuanto tenga recaudado el equivalente en pesos a 100 toneladas.

Una de las diferencias con el Fondo Pellegrini, que opera el Banco Nación es que éste último además de tener una parte invertida en futuros, también invierte en Obligaciones Negociables (ON) dólar link y en bonos argentinos.