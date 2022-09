Una posible recesión mundial, el clima y China golpearon fuerte a los commodities agrícolas

En el mercado de Chicago, los futuros de commodities agrícolas finalizaron otra rueda con cotizaciones negativas

Los contratos de trigo ajustaron con caídas producto de los pronósticos de recesión en buena parte de las principales economías del mundo que hacen suponer un debilitamiento en la demanda externa del cereal. Así, el cereal cerró el martes en US$ 284 para la posición más cercana y en US$ 291 para la posición Diciembre.

Por su parte, el maíz cierra su tercera jornada consecutiva con pérdidas también presionado por temores de una ralentización de la economía mundial que afectaría a la demanda de granos amarillos. El cereal cerró en US$ 259 para la posición más cercana y también para la posición Diciembre.

Finalmente, la soja también culmina la rueda con caídas ante las posibilidades de una menor demanda. A esto se le suman las perspectivas de una buena cosecha en EE. UU. De esta manera la oleaginosa cerró en US$ 541 (Septiembre) y US$ 512 (Noviembre).

Qué ocurrió en la plaza local

En una nueva rueda en la plaza rosarina se dio una menor actividad, con ofrecimientos entre estables y bajistas

En el mercado de trigo se mantuvo acotado el dinamismo, con un solo participante por el lado de la demanda al igual que en la rueda previa y precios a la baja. Por el trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 270/t, resultando en una caída de US$ 5/t entre ruedas para ambas posiciones.

En el caso del maíz también se dio una caída en la actividad, con un menor número de compradores por el lado de la exportación, un leve recorte en el abanico de posibilidades de entrega y precios mayormente estables, con algunas subas o bajas puntuales según la posición. Por el cereal disponible tuvimos ofertas que se ubicaron en US$ 225/t, subiendo US$ 5/t entre ruedas, mientras que la posición contractual y septiembre se encontraron en US$ 225/t, sin cambios respecto del miércoles

En cuanto a la soja, también se vislumbró un menor dinamismo, con precios por debajo de los ofrecidos el miércoles. En este sentido, por soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería, sobre el cierre de la jornada se alcanzaron valores de $ 50.670/t, cayendo respecto de los valores del miércoles.