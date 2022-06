Una versión de Gmail dejará de ser gratuita: ¿a qué sector afectará?

El servicio de correo electrónico de Google, Gmail, anunció un importante cambio que regirá desde julio y afectará a un sector en específico. Es que el servicio cuenta en la actualidad con dos versiones, una para personas y otra para empresas llamada "Google Workplace", la cual en pocos días pasará a ser paga.

Google WorkPlace, herramienta que hasta el momento es gratuita, dejará de serlo a partir del 1 de julio del 2022, y habrá disponibles 2 planes, que contemplan la quita de publicidad presente en versiones gratuitas para

Los planes disponibles serán:

- Plan básico: desde 6 dólares por usuario por mes. Excelente para dueños de pequeñas empresas que son conscientes de su presupuesto.

- Paquete superior: un valor de 12 dólares por mes, pero que viene incrementada también la cantidad de almacenamiento de Google Drive.

Vale destacarque Gmail cuenta en la actualidad con su versión para personas, en el que se ofrece una cuenta de correo electrónico con la cual también se podrá ingresar a Google Meet para videollamadas, Google Calendar, Google Maps, Google Play y otros productos de la compañía estadounidense. Esta podrá seguir disfrutándose en su versión gratuita.

Según explicó Mario Becerra, de la empresa de servicios tecnológicos Snoop Consulting, el pago a Google Workplace contará con "un amplio rango de herramientas", como un correo electrónico protegido o colaboración entre empleados.

En el caso de que no se seleccione una opción de pago, pero tengan sus detalles de facturación disponibles, se actualizará automáticamente a suscripción de pago de Google. Por otra parte, si no hay información de pago disponible en la cuenta, Google la suspenderá hasta por 60 días. Después de esto, los usuarios ya no tendrán el acceso a los servicios principales de Google Workspace, como Gmail, Calendar y Meet.