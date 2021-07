Uno por uno: los sectores que darán los mayores aumentos salariales

Debido a la suba en la inflación, que supera los pronósticos oficiales, la mayoría de los aumentos salariales están cerrando por encima del 40%. En esta línea, una encuesta de Willis Towers Watson que se realizó entre casi 400 compañías refleja que el promedio es de 44,2%, con varios sectores en que la suba es de casi 50%. Incluso, todavía no se descartan que sean superiores.

El sondeo ubicó en el top tres de sectores con mayores incrementos salariales. Estos son el sector de las fintech (48,8%), bancos y entidades financieras (48,1%) y logística y transporte (45%).

"Si comparamos esta encuesta respecto a la relevada en el mes de mayo el mercado está previendo dar ajustes bastante similares. Crece solo un punto y el motivo está más que nada relacionado a empresas que probablemente tenían un presupuesto un poco más bajo y consiguieron que sus casas matrices se lo mejoren", indica Marcela Angeli, directora de Talent & Rewards de Willis Towers Watson.

En términos generales el porcentaje de incremento anual acumulado se mantiene entre el 43% y el 44%. Para el primer semestre las compañías respondían que preveían un aumento de 20% y finalmente otorgaron 25%. "Creo que esto tiene que ver con que las empresas iban viendo como se aceleraba la inflación y así fue que consiguieron, en promedio, acompañarla", sostuvo Angeli.

Respecto a como se distribuyen los rubros o sectores, se repite la “foto” del año pasado, donde en el extremo de abajo (los que otorgan menos incremento) se encuentran los sectores que están más impactados por la pandemia y en la parte de arriba los que son menos afectados: fintech, logística, transporte, las entidades bancarias.

"Ahora bien, más allá que más de la mitad de la muestra manifestó que es probable que podría tener cambios en el presupuesto salarial, cuando miramos la posibilidad de que esto suceda, vemos que la mayoría tiene una posición intermedia. Con lo cual estimo que, como se viene dando todo, cerraremos el año entre un 44%/45%”, opinó la ejecutiva.

El sector industrial (45%), el automotor (45%), las aseguradoras (45%) y la alta tecnología (45%) serían en 2021 los otros sectores que den subas de sueldo mayores al promedio. Del otro lado de la tabla se ubicarían el sector del turismo (35%) y la construcción (39,5%), golpeados por la pandemia.

A futuro

En cuanto a posibles cambios en los ajustes salariales previstos para el resto del año, el 60% de las empresas consultadas dijo que podrían incrementarse, seguido de un 32% que no espera cambios, y un 8% que podría reducirlos.

Entre las razones por las que se podría modificar el presupuesto salarial actual aprobado, la principal fue un aceleramiento de la inflación (55%), acuerdos paritarios (18%), devaluación del peso (12%), impacto de la pandemia en los resultados del negocio (9%) y tendencias de mercado (6%).

Con respecto a los gastos de teletrabajo, un 34% de las firmas dijo que reconoce los gastos de internet, pero un 47% que no lo hace, mientras que un 19% lo analiza.

En este sentido, Angeli dijo que ya hay un grupo más grande de empresas que está pagando gastos de internet (en la anterior edición eran un 29% de las compañías), al ver que el año avanza y el teletrabajo se extiende. El promedio del monto abonado también creció (es $2.466) porque acompaña a la inflación.

Por último, con respecto al regreso a las oficinas, un 88% de las empresas dijo que tendrá un esquema mixto entre trabajo presencial y remoto y un 39%, que el esquema será de tres días de teletrabajo y dos de trabajo presencial.

"Lo que sí me llama la atención, y no me parece menor, es que hay un 18% de empresas que comenta no tener una cantidad de días definidos sino que la selección quedará supeditada a cada empleado. Una afirmación que está en línea directa con 'la experiencia del empleado' y la intención de querer individualizar, aún más, su propuesta de valor", señaló Angeli.

También señaló que, en el mismo sentido, si observamos el cómo será el modelo del retorno a las oficinas, vemos que habrá bastante flexibilidad. Casi el 75% destacó que dejará en manos de sus empleados la elección de los días que asistirá de manera presencial y cuales serán remotos”.