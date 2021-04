Vaca Muerta: autoconvocados liberó su acceso luego de tres semanas de conflicto

Los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén levantaron los piquetes que afectaban la actividad en Vaca Muerta desde hacía 22 días y que tenía a distintas empresas de la provincia de Santa Fe que proveen al sector del Oil & Gas en vilo por la imposibilidad de concretar las entregas pactadas.

Tal como contó esta mañana Ecos365, el conflicto sindical disparó un bloqueo en los acceso al yacimiento y a distintas rutas proviciales, imposibilitando el traslado de máquinas y componentes que debían llegar a manos de las compañías petroleras y causando, incluso, suspensión en algunas órdenes de compra.

Los bloqueos también trajeron aparejados un fuerte perjuicio de la producción de hidrocarburos y pérdidas por más de u$s30 millones para las operadoras, además de un desabastecimiento de combustibles en la región del norte de la Patagonia y un retraso en el plan GasAr.

Los trabajadores no rechazaron el porcentaje de aumento (53,09%) aceptado por ATE, sino que no están de acuerdo con los plazos (la mejora se terminará de abonar en diciembre) y, además, se quejaron porque no se contempla la pérdida de la masa salarial que sufrieron el año pasado. En consecuencia, mantienen su reclamo para que el ajuste sea abonado entre junio y septiembre próximos, para después volver a negociar salarios.

Este miércoles, los piquetes continuaron hasta el mediodía en Plottier, Senillosa, Añelo, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Chos Malal, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Zapala y Villa La Angostura. Luego de realizar asambleas, los vecinos de Añelo decidieron levantar todos los bloqueos que afectaban a Vaca Muerta. Solo queda un corte sobre la Ruta Provincial 7, en el acceso al yacimiento Fortín de Piedra, de los 11 bloqueos que se llegaron a registrar.

Una de las localidades más afectadas por los piquetes fue Añelo, cabecera de Vaca Muerta. El intendente, Milton Morales, aseguró horas antes que levanten los cortes que la situación era "intolerable" y exigió a la Justicia "que actúe con todo el peso de la ley y haga garantizar el libre acceso a las rutas".

“En gesto y por solidaridad con el pueblo de Añelo, no por presiones políticas ni porque el intendente dijo que nos iba a mandar a la Justicia", expresó la enfermera del hospital local, María de los Ángeles Albonoz, a LM Neuquén a raíz del levantamiento de los piquetes.