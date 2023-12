Vacaciones 2024: alquilar en Mar del Plata cuesta 6 veces más que en el verano pasado

Para alquilar un departamento temporal en la costa atlántica ahora hay que tener en cuenta que los que se ofrecen online no tienen precio o están a valor dólar. Los precios de temporada que se anunciaron en Mar del Plata en octubre, ya aumentaron un 50% para diciembre. Un departamento de dos ambientes en Mardel cuesta 6 veces más que lo que costaba en la temporada pasada.

Un departamento en Mar del Plata de dos ambientes que en la temporada pasada costaba $71.000 la quincena o sea $35.500 la semana. En el mes de octubre pasado, previo a las elecciones que definirían al nuevo presidente costaban $150.000 la semana. Para fines de diciembre, con asunción incluida, ya cotiza a $220.000. Aumentó más de 6 veces su valor respecto al 2022.

“Los precios cambiaron por la inflación, los valores de las plataformas fueron impactados por la devaluación al alquilar en dólares. Hay disponibilidad. Por semana, un dos ambientes sale $220.000, un 3 $ 300.000. Ni hablar de un departamento con vista al mar, que como mínimo puede costar los $440.000 la semana. Alquilar una casa con dos dormitorios no baja de $400.000 y no me atrevo a dar precios del alquiler de una casa en un barrio cerrado”, comentó a BAE Guillermo Oscar Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata que agrupa a General Alvarado, Mar Chiquita y Balcarce.

Si bien hay 300.000 plazas disponibles para alquilar este verano en “La Feliz”, sólo un 15% está en manos de inmobiliarias. Aunque recomienden a los propietarios cobrar alquileres en pesos, en los avisos online hay muchas propiedades en dólares que van de los 40 dólares para arrriba por dia. Con los anuncios del DNU del presidente, Javier Milei, los propietarios tienen luz verde para cobrar en cualquier moneda y esto podría impulsar esta modalidad.

En general, las propiedades que ofrecen las inmobiliarias no se alquilan por menos de cinco días, aunque en general en los avisos se ve que el mínimo es 7 días. En cada aviso se aclara que si se alquila por inmobiliaria al valor hay que sumarle la comisión de la inmobiliaria que es de un 20% más IVA. Se pide un depósito de garantía equivalente al 10% del valor del alquiler. En algunos casos cuando la propiedad se alquila por 14 días se puede acceder a un descuento del 10%.

“Les pedimos prudencia a los propietarios y a los inquilinos les recomendamos que sean cuidadosos al contratar. La gente estuvo muy expectante, ahora empezó a consultar y a reservar, pero hay muchas propiedades disponibles no sólo para enero, sino también para pasar las fiestas. Creemos que tendremos una temporada similar a la del año pasado”, explicó Rossi.

Derogación de la ley de alquileres

El presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata se refirió a los anuncios del presidente y de la derogación de la ley de alquileres: “Veníamos diciendo que era una ley muy mala, no había oferta en el mercado. Esta libertad contractual a mediano plazo, creemos que en principio traerá mayor oferta. Habrá seguridad jurídica, pero los propietarios deben ser prudentes, sabemos que no son especuladores. Si los inquilinos ganan en pesos, no se puede cobrar en dólares”.

Con respecto a los plazos de alquiler de las propiedades que eran tres años, señaló: “Las propiedades familiares se alquilarán por dos años, eso está claro en el Código Civil. Los plazos ya no serán de tres años. Para alquilar se requerirá el pedido de un mes de alquiler de honorarios, un mes de depósito y tenemos vigente distintos formatos de garantías de nuestro colegio, el que no tiene garantía puede optar por un seguro de alquiler. En Mar del Plata crecerá la oferta para en alquileres”.