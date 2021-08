Valeria Mazza invirtió en una empresa de robots domésticos y la traerá al país

La modelo Valeria Mazza traerá al país los robots domésticos de Osoji, la innovadora firma chilena de limpieza a la que ingresó como accionista.

Osoji surgió en 2018 como un emprendimiento de robots con funciones de limpiavidrios, aspiradora, limpieza para piscinas, corta pasto y artefacto para la cocina (Osoji Mix). Diseñados en Chile, pero fabricados en China, la empresa crece 300% anualmente y este año facturará u$s10 millones.

Ya cuenta con 16 canales minoristas de Chile, en agosto llegará a México, Colombia y Perú. Ahora Mazza tendrá la representación exclusiva de la marca en Argentina y Uruguay, luego de haber sido primero rostro de la empresa, luego embajadora y finalmente accionista tras invertir u$s1 millón.

“La pandemia influyó en mi decisión. En una de mis visitas a Santiago, a fines de 2019, iba caminando por la Avenida Kennedy en Vitacura y me sorprendió ver el ventanal de una casa... tenía algo que 'caminaba' sobre ella… un pequeño robot bailaba y limpiaba el vidrio de ese balcón. Me quedé unos minutos mirando lo que hacía y cómo lo hacía… ni a una vidriera de Gucci le dedico tanto tiempo, ¡¡jaja!! Le saqué fotos, lo filmé… me impactó fuerte, pensaba en mi casa de Buenos Aires, que podría decirte que casi tiene más vidrios que paredes… ¡¡imaginate!!", relató.

Entonces comenzó a investigar de qué se trataba, descubrió a Osoji a toda su línea de productos y no dudó en comprar uno de cada tipo. "Octavio (Urzúa, CEO de Osoji) supo de mi compra y me contactó días después para contarme de qué se trataba su empresa, su línea de productos y demás detalles. Me sorprendió, lo escuchamos con mi marido con mucha atención y nos encantó la historia de este joven emprendedor chileno y su moderna y ambiciosa startup", dijo Mazza.

Luego el empresario les compartió su plan de negocios y de expansión en la región. "Lo vimos con atención y nos gustó. Yo comencé a pensar en la oportunidad de mercado en Argentina y Uruguay. Les dije que estaba dispuesta a apostar a la marca, no solo con mi imagen, sino con capital", dijo.

"Todo esto me motivó a ser imagen de la marca e invertir en Osoji para acelerar el plan de internacionalización de la compañía en el continente, lo que permitirá valorizar mi inversión en, aproximadamente, USD1 millón. No tengo dudas de que Osoji tiene todo para convertirse en una empresa innovadora y mundialmente conocida. ¡Será el próximo unicornio chileno!", consideró.