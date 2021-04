Valores dispares en el mercado de granos en el comienzo de semana

La semana comenzó con la actividad centrada en el maíz, mientras que los valores ofrecidos fue dispar entre los principales cultivos.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, finalizó con saldo dispar entre los principales cultivos. El trigo, obtuvo una jornada de subas impulsados por ciertas preocupaciones que existen en el estado del grano en algunas regiones claves de Estados Unidos. Los contratos de maíz culminaron con bajas en las posiciones más cercanas, debilitados por cierres de posiciones y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. En cuanto a la soja, finaliza la rueda con ganancias apuntalados por la perspectiva de una demanda para exportación que se mantiene robusta en un contexto de escasez de oferta en EEUU.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 92,0400 / 92,2400; + 0,26% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 220.972 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.486.962 lotes.

Mercado Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, no se presentaron ofertas de compra en el tramo disponible, mientras que en el conjunto de posiciones abiertas se registró un fuerte ajuste en los valores ofrecidos.

Para la soja por fijaciones el mercado realizó una oferta de US$ 325/t en la rueda de hoy, con la oferta en pesos en $ 29.910/t respectivamente. En cuanto a los tramos de negociación entre abril y mayo, el ofrecimiento de los compradores arribó a US$ 323/t. De esta forma, estos meses de negociación reflejaron una caída de US$ 5/t respecto al día viernes. No obstante, según las operaciones concertadas en SIO-Granos, se podrían obtener mejoras ofreciendo lote.

GIRASOL

En el mercado de girasol, comenzó la semana sin ofertas abiertas de compra siguiendo la tendencia del día viernes.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, destacó la ausencia de ofertas abiertas de compra para las entregas cortas del actual ciclo comercial. El conjunto de los compradores se concentraron en los tramos de negociación vinculados al ingreso del trigo nuevo 2021/22 entre noviembre y diciembre próximos.

En este sentido, la oferta generalizada para descargar el cereal entre noviembre y diciembre se ubicó en US$ 190/t. Según información provista por SIO-Granos hasta las 17hs, la concertación de negocios con destino al Gran Rosario fue escasa en este mercado.

MAÍZ

El mercado de maíz, se mantuvo como el mercado más dinámico con un buen número de compradores activos y un amplio abanico de ofertas abiertas de compra. Respecto a los precios ofertados, se observó un resultado dispar en términos generales.

Por maíz con entrega inmediata, la mejor oferta de la jornada alcanzó los US$ 200/t, US$ 3/t por debajo del día miércoles. Para la descarga en abril, el valor ofrecido se ubicó también en US$ 200/t, con mayo US$ 5/t por debajo de la última rueda de negociación en US$ 195/t.

Con el cereal para descargar en el mes de junio en US$ 195/t, julio en US$ 192/t y agosto arribando a US$ 185/t. Mientras que el segmento septiembre se ubicó en US$ 187/t y octubre/noviembre en US$ 190/t respectivamente.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En el mercado de sorgo, no hubo ofertas abiertas para los segmentos de negociación del presente año. Respecto a las ofertas abiertas del año 2022, por el tramo para descargar entre el 15 de abril y 15 de mayo se ofrecieron US$ 195/t, con los meses full mayo/junio también en el mismo valor en US$ 195/t.

Por Luis Ciucci