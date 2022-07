Vence el programa Precios Cuidados: ¿se vienen cambios?

Este jueves 7 de julio vence Precios Cuidados, el único programa de control de precios con el que cuenta el Gobierno para contener la aceleración de la inflación en alimentos. Esto se da en medio del anuncio de la Casa Rosada que su negociador, Guillermo Hang, dejaba de ser el secretario de Comercio. En las alimenticias, la incertidumbre es total: todavía hay grandes empresas, con productos claves para la canasta básica, que no cerraron el listado y tenían agendadas reuniones para este mismo miércoles, que fueron suspendidas.

La segunda renovación anual que tiene Precios Cuidados fue atípica para el empresariado. Bajo la gestión, primero de Paula Español y luego de Roberto Feletti, las reuniones arrancaban con varias semanas de anticipación. Esta vez, la convocatoria llegó el miércoles de la semana pasada, una semana antes de que venciera el programa, en un encuentro presencial realizado con Hang. Recién a partir del viernes de la semana pasada comenzó el ida y vuelta telefónico y por correo del listado de precios y la autorización de aumentos.

Fue este miércoles a las 14 horas, cuando desde Casa Rosada informaron que Hang renunciaba a su cargo, después de una gestión de 44 días. Se trataba del único hombre del exministro Martín Guzmán que mantenía su cargo en el Ministerio de Economía. En la teoría, Hang dependía de Daniel Scioli en el Ministerio de Desarrollo Productivo porque no se había firmado su traspaso. De todos modos, cerca de Hang aclaraban que todavía se mantenía en el cargo, pero informaban quién sería su sucesor: Martín Pollera, hombre de confianza de la actual ministra, Silvina Batakis.

La novedad fue recibida con sorpresa por las alimenticias. Si bien esperaban la renuncia de Hang, por su cercanía con Guzmán, esperaban que ocurriera luego de la renovación de Precios Cuidados. El miércoles por la tarde no estaba cerrado el listado completo. De hecho, algunas empresas tenían reunión este mismo miércoles para terminar de definir el listado. Todavía no había acuerdo en productos básicos: la falta de definiciones se debía a que no se ponían de acuerdo en la cantidad de productos y en el porcentaje de aumento.

Lo que estaba claro, a última hora de este miércoles es que la Secretaría de Comercio Interior había definido aumentos promedios de hasta 4% mensual, cuando había compañías que pedían por encima del 10%. Otra de las confirmaciones es que tendrá menor cantidad de productos: uno de los criterios que utilizó la Secretaría para aceptar que el listado sea menor fue para los casos en que consideraba que los consumos “no eran de los sectores populares”. También, ante el pedido de que moderaran los aumentos de los productos que quedaran por fuera de Precios Cuidados, para evitar la “brecha” que se genera entre el programa y el resto de la góndola.

No obstante, el sector privado anticipa que la brecha podría mantenerse con el porcentaje de aumento autorizado. Precios Cuidados aumentó a junio 17%, menos de la mitad que la inflación, que solo hasta mayo acumulaba 33,7% en alimentos. Si bien consideraban que Hang tenía otro trato distinto a sus antecesores, con “mejores modales”, en la práctica la “dureza” en la negociación fue igual. También se estaba negociando un nuevo esquema de precios para los productos lácteos. Tampoco hay precisiones sobre ese punto: desde el Gobierno no realizaron ninguna declaración.

En tanto, la mayor incertidumbre pasa por qué va a ser del programa y de lo ya acordado. Hay empresas que consideran que el programa podría cambiar totalmente: recordaban cuando se fue Español, que ya había cerrado la renovación de octubre del 2021 con una suba del 5%, y la llegada de Feletti eliminó esos términos y culminó con un congelamiento de precios durante tres meses.

Otro sector donde hay preocupación es en las fábricas de harinas y fideos. Según contaron, venden a un valor menor al de mercado, debido a que recibían fondos de un subsidio entre privados. Ese fondeo terminó y Hang les informó que pasarían a un fideicomiso público que se financia con la suba de retenciones a la soja. Pero en la práctica, no quedó efectivo, y contaban con la promesa de Hang de que iba a estarlo en los próximos días. Sin ese subsidio, las empresas aseguran que los fideos y la harina podrían aumentar hasta 50%.

Los nuevos funcionarios

Martín Pollera se trata de un economista que se desempeñaba como Subsecretario de políticas para el desarrollo con equidad regional, dependiente de Batakis en el Ministerio de Interior. Ya había trabajado con ella en la provincia de Buenos Aires, como director de programas de desarrollo. Durante el gobierno anterior, se desempeñó en el municipio de Florencio Varela como secretario de Industria. La expectativa empresaria es que el anuncio de la renovación se pase para la semana que viene, algo que ya ocurrió en otras oportunidades, y que no significa que el programa se tenga que dar de baja, sino que se mantiene en supermercados y mayoristas.

En el 2019, año electoral, Pollera era parte de la comisión de economía del PJ de la provincia de Buenos Aires junto a Batakis. Allí también estaba Feletti y otro economista que vuelve a desembarcar en la secretaría: Antonio Mezmezian, quien fue subsecretario de Políticas para el mercado interno durante la gestión de Feletti, y que fue convocado por Pollera para conformar el equipo.