Viajes y compras afuera: cuántos son los dólares que demandan los argentinos en el exterior

Los gastos en moneda extranjera asociados a los viajes al exterior están en la mira de la ministra Silvina Batakis. Ayer, miércoles, en declaraciones televisivas, dijo que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”.

De la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el rubro “Viajes y otros pagos con tarjeta y Transporte de pasajeros” en mayo insumió u$s 616 millones. Entre enero y mayo la salida de dólares por este rubro fue creciente: u$s 442 millones en enero, u$s 462 millones en febrero, u$s 561 millones en marzo, u$s 544 millones en abril y u$s 616 millones en mayo. En total en apenas 5 meses u$s 2.625 millones.

Un año atrás, por las restricciones aplicadas por la pandemia, en esos mismos 5 meses sumaron u$s 731 millones y a partir del segundo semestre empezó a crecer hasta alcanzar en diciembre los u$s 398 millones mensuales.

El Banco Central explica que, aun con egresos de dólares crecientes por los viajes al exterior, “en un contexto de gradual recuperación del turismo emisivo por la pandemia del COVID-19, el déficit neto de la cuenta de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” continúa en niveles por debajo de los observados históricamente para este mes del año hasta principios de 2020. Este comportamiento se muestra en línea con lo publicado en la última encuesta de turismo internacional".

Por ejemplo, en enero-mayo de 2019 por este rubro se fueron u$s 3.392 millones y en enero-mayo de 2018 correspondieron u$s 5.870 millones.

Pero la situación cambiaria es muy diferente porque el Banco Central no solo no logra aumentar sus reservas a pesar del balance comercial favorable - única fuente de divisas- sino que el déficit es constante. El rojo del turismo se explica por varios factores. Por un lado, y según los últimos datos oficiales, la cantidad de argentinos que viajan a otros países es superior a la de extranjeros que ingresan.

De acuerdo al INDEC, por vía aérea, en abril (último dato oficial) “las salidas al exterior alcanzaron un total de 167,1 miles de turistas residentes, cifra que registró un aumento interanual de 490,0%. En los cuatro primeros meses del año, estas salidas totalizaron 668,9 mil y acumularon una suba interanual de 237,4%”.

También ingresan más turistas del exterior. Nuevamente según el INDEC, “en abril de 2022, se estimaron 131,9 miles de llegadas de turistas no residentes, cifra que presentó un incremento interanual de 1.223,3%. En el primer cuatrimestre, se alcanzaron 454,7 miles de llegadas de turistas no residentes y se registró un incremento de 721,6% respecto del mismo período del año anterior”.

Así, “en abril, el saldo de turistas internacionales resultó negativo en 35,2 mil para toda la vía aérea internacional. Por su parte, el saldo de turistas en el período enero-abril fue negativo en 214,2 mil”, concluye el INDEC.

Pero mientras los argentinos que salen al exterior pueden gastar con la tarjeta de crédito a la cotización del “dólar turista” (el valor oficial se recarga con un 30% del impuesto PAIS y un 35% de una retención a cuenta del impuesto a las ganancias), quienes llegan al país casi no cambian en el mercado oficial. Entre enero y mayo fueron apenas u$s 165 millones. Sabiendo de la enorme brecha cambiaria, los extranjeros cambian sus dólares en el mercado “blue”.