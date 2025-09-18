Wall Street: la tensión no cede y los bonos en dólares se hunden en el premarket

Los bonos en dólares profundizan su caída este jueves en el "premarket" de Wall Street y anticipan otra dura jornada. En las operaciones previas a la apertura de la rueda, los títulos en moneda dura caen hasta 3%. Esto sucede en una jornada compleja en el plano político y económico para el Gobierno, que incluyó el salto del dólar al techo de la banda y la primera intervención con venta de reservas del BCRA en cinco meses.

En lo político, el Senado buscará revertir el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) tras los duros reveses sufridos en Diputados.

En lo financiero, se encendieron todas las alertas al concretarse la primera intervención con venta de reservas del BCRA desde el debut de las bandas de flotación. Los inversores ven una posición más débil y menos garantías para el pago de los próximos vencimientos y por eso se desprenden de sus tenencias.

Los activos argentinos acumulan semanas de fuerte deterioro. Muestra de ello es el riesgo país, que este miércoles volvió a superar los 1.200 puntos básicos y, de mantenerse esta tendencia para los títulos soberanos, podría encaminarse este jueves hacia las 1.300 unidades.