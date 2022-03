WhatsApp cambiará sus audios en las próximas actualizaciones: ¿Cómo serán?

WhatsApp anunció que implementará algunas mejoras en los mensajes de voz en las próximas semanas, incluida la capacidad de escuchar un mensaje mientras lee otros chats y reproducir mensajes a 1,5 o 2 veces la velocidad.

La experiencia de grabar mensajes también está mejorando. WhatsApp ahora te permite pausar y reanudar tu grabación, por lo que no tienes que dejar grandes espacios de silencio si estás pensando en qué decir a continuación o rehacer una grabación si necesitas tener una breve conversación en la vida real. También podrá escuchar un mensaje antes de enviarlo para asegurarse de que no se interrumpió accidentalmente o incluyó algo que no quería.

También hay una ligera mejora estética. En lugar de simplemente usar una línea para mostrar el progreso de reproducción de su mensaje de voz, WhatsApp ahora usará una forma de onda del mensaje real. Además, WhatsApp puede recordar dónde estaba cuando pausó la reproducción y le permite comenzar a reproducir desde ese punto nuevamente para que no tenga que volver a escuchar un mensaje completo.

Es probable que estas mejoras tengan mucho uso: WhatsApp dice que los usuarios envían un promedio de 7 mil millones de chats de voz al día. Si bien algunas funciones similares ya estaban disponibles en otras aplicaciones (Telegram, por ejemplo, te ha permitido escuchar mensajes fuera de los chats por un tiempo), definitivamente es bueno ver que la versión de WhatsApp recibe algo de atención.