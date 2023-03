WhatsApp promete hacer que sus términos de uso sean menos confusos

WhatsApp se ha comprometido a hacer más transparentes sus acuerdos de términos de servicio en la Unión Europea después de que la plataforma publicara una nueva política muy confusa que hizo creer a los usuarios que compartiría sus datos con Facebook. En un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Comisión de la UE, la agencia dice que WhatsApp facilitará que los usuarios rechacen las actualizaciones de los términos del servicio y describirá más claramente lo que sucede cuando lo hacen.

La aplicación de mensajería propiedad de Meta causó confusión cuando lanzó una nueva política de privacidad en 2021 que parecía otorgar permiso a WhatsApp para compartir datos de usuarios con Facebook. En ese momento, incluso declaró que los usuarios perderían funcionalidad si no aceptaban los nuevos términos. WhatsApp aclaró más tarde que la política solo se aplicaría a las empresas en la aplicación, no a los usuarios típicos que usan el servicio para enviar mensajes a amigos y familiares, y finalmente se retractó de sus planes para limitar la funcionalidad para aquellos que no la aceptaron.

En respuesta al controvertido cambio de política, la Comisión de la UE y la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC, por sus siglas en inglés) enviaron una carta a WhatsApp el año pasado pidiéndole al servicio que "se asegure de que los usuarios entiendan lo que aceptan y cómo se utilizan sus datos personales".

Desde entonces, WhatsApp acordó realizar algunos cambios en la forma en que implementa los acuerdos de usuario y ahora incluirá la capacidad de rechazar los cambios de política, así como mostrar "de manera destacada" la opción de aceptarlos. La compañía también se comprometió a explicar cómo los cambios de política podrían afectar los derechos de los usuarios y permitirá a los usuarios descartar o retrasar la revisión de los cambios de política sin bombardearlos con notificaciones recurrentes. Cuando se le preguntó si WhatsApp trasladaría estos cambios a los EE. UU., la compañía se negó a comentar.

“Acojo con beneplácito los compromisos de WhatsApp de cambiar sus prácticas para cumplir con las normas de la UE, informando activamente a los usuarios sobre cualquier cambio en su contrato y respetando sus elecciones en lugar de preguntarles cada vez que abren la aplicación”, Didier Reynders, Comisario de Justicia de la UE, dice en un comunicado. “Los consumidores tienen derecho a entender qué es lo que aceptan y qué implica concretamente esa elección, para que puedan decidir si quieren seguir usando la plataforma”.