Whatsapp: ¿Qué pasa a partir del 15 de mayo?

WhatsApp, no limitará ni eliminará el 15 de mayo, aquellas cuentas que no acepten su nueva política de privacidad, basada en el intercambio de datos con Facebook. Pero los que no lo hagan recibirán recordatorios para que revisen esos cambios y luego de un tiempo, si no los aceptan, les restringirá funcionalidades.

“Pasamos los últimos meses proporcionando más información acerca de nuestra actualización a los usuarios alrededor del mundo. Durante este tiempo, la mayoría de las personas que han recibido la actualización la han aceptado, y WhatsApp continúa creciendo”, explicaron voceros de Facebook, empresa dueña de WhatsApp.

La misma fuente aclaró que “para aquellos que aún no tuvieron oportunidad de aceptar la actualización, sus cuentas no serán eliminadas ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas”. “Después de varias semanas, el recordatorio pasará a ser persistente”, completó.

Un “recordatorio persistente” implica que quien lo reciba tendrá “acceso limitado a las funciones de WhatsApp” hasta que acepte la actualización, explicó WhatsApp. El acceso limitado implica que los usuarios no podrán “acceder a su lista de chats, pero sí podrán responder llamadas y videollamadas”.

Después de unas semanas de funcionalidad limitada, quienes hayan recibido el recordatorio persistente “no podrán recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a sus teléfonos”.

En síntesis, si las personas no aceptan la actualización “WhatsApp no eliminará su cuenta”, pero tendrán en lo sucesivo un servicio limitado que volverá a esta app casi inútil en cuanto a su función de aplicación de mensajería.